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Полезные напитки, которые стоит пить каждой женщине

22.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Безусловно, самый полезный напиток – это обычная чистая вода. Но есть и другие напитки, которые способны принести пользу для женского здоровья и красоты.

Полезные напитки, которые стоит пить каждой женщине

Зеленый чай с мятой. Зеленый чай богат антиоксидантами, а еще он содержит в своем составе фитоэстрогены – растительные гормоны, которые положительно влияют на женский организм и снижают риск возникновения опухолей. Благодаря мяте напиток успокаивает и помогает бороться бессонницей. Также мята улучшает пищеварение и поможет избавиться от раздражительности.

Какао. Какао поднимает гемоглобин, опережая такие признанные продукты как яблоко, гранат и свекла. Какао имеет свойство повышать настроение и подбадривать. Тем, у кого есть заболевания поджелудочной железы, печени и почек, употребление напитка следует ограничить.

Апельсиновый и клюквенный соки. Для женского организма очень нужен витамин С – он благоприятно влияет на кожу, освежая ее и сохраняя молодость, а также укрепляет иммунитет. Желательно всегда иметь в рационе цитрусовые, а также пить свежевыжатые соки – лучше всего, апельсиновый и клюквенный. От употребления пакетированных соков стоит отказаться. В их составе больше сахара, чем полезных веществ.

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Безусловно, самый полезный напиток – это обычная чистая вода. Но есть и другие напитки, которые способны принести пользу для женского здоровья и...
 
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