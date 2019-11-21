Полезные напитки, которые стоит пить каждой женщине

Источник материала: Газета Авангард

Безусловно, самый полезный напиток – это обычная чистая вода. Но есть и другие напитки, которые способны принести пользу для женского здоровья и красоты.





Зеленый чай с мятой. Зеленый чай богат антиоксидантами, а еще он содержит в своем составе фитоэстрогены – растительные гормоны, которые положительно влияют на женский организм и снижают риск возникновения опухолей. Благодаря мяте напиток успокаивает и помогает бороться бессонницей. Также мята улучшает пищеварение и поможет избавиться от раздражительности.

Какао. Какао поднимает гемоглобин, опережая такие признанные продукты как яблоко, гранат и свекла. Какао имеет свойство повышать настроение и подбадривать. Тем, у кого есть заболевания поджелудочной железы, печени и почек, употребление напитка следует ограничить.

Апельсиновый и клюквенный соки. Для женского организма очень нужен витамин С – он благоприятно влияет на кожу, освежая ее и сохраняя молодость, а также укрепляет иммунитет. Желательно всегда иметь в рационе цитрусовые, а также пить свежевыжатые соки – лучше всего, апельсиновый и клюквенный. От употребления пакетированных соков стоит отказаться. В их составе больше сахара, чем полезных веществ.