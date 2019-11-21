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Белорусы присматриваются к барн-хаусам. Какие типовые проекты домов были популярны в этом году
Источник материала: Tut.by
Какие типовые проекты домов были наиболее востребованы в Беларуси в 2019 году? Мы обратились с этим вопросам в несколько архитектурных бюро и составили собственный рейтинг. Оказалось, что в тренде — одноэтажные дома, дома-амбары и каркасники. Кроме того, изменились предпочтения по планировке — белорусы чаще заказывают проекты с камином в гостиной, спальни с приватной ванной комнатой и домашние спа-зоны с хамамом.
«Каркасные дома теперь в тренде»
В архитектурном бюро «1000проектов» отметили, что в этом году при заказе типовых проектов, сохранилась тенденция к выбору небольших домов. Для одноэтажных — это площадь 70−100 м2. Для мансардных домов — 110−150 м2.
— При заказе индивидуальных проектов домов средних размеров 180−250 м2 все больше заказчиков стремятся оборудовать свою спальню отдельным большим санузлом и гардеробной. Отметим, что размеры этих помещений начинают расти в объемах, люди стремятся не только к функционалу, но и к комфорту. Все чаще слышим просьбу об обустройстве отдельной постирочной.
Заказчики домов от 200 м² стараются предусмотреть гостевые комнаты отдельно от хозяйских, чтобы присутствие гостей не влияло на уклад жизни.
По прежнему белорусские заказчики, в отличии от российских, даже при проектировании больших домов от 300 м² тщательно работают над функционалом помещений и стараются избегать лишних помещений. Для нашей страны редко проектируются чемоданные, комнаты-холодильники для шуб. В то же время архитекторы отмечают, что спа-зоны с бассейном, парилкой и хамамом все чаще появляются в домах белорусов.
Реже теперь заказывают дома с цокольным этажом — их в этом году в бюро проектировали только для небольших участков.
А вот доля каркасных домов растет — по сравнению с прошлым годом заказы выросли на 20−25%. А если сравнивать с 2014 годом, то их заказывают в разы больше — примерно в 3,5 раза.
Многие в качестве небольшого загородного дома остановили свой выбор на одноэтажных барн-хаусах — в переводе с оригинала, Вarn house — это дом-амбар.
К двухуровневым барн-хаусам интерес тоже есть, но до строительства дело не дошло — такие каркасники на 15−20% дороже.
В «1000проектов» отметили серьезное снижение спроса на проекты из бревна и бруса. По сравнению даже с прошлым годом падение составило порядка 30−40%. А за пятилетний период спрос упал более чем в 2 раза, это видно не только в проектировании, но и в заказах на строительство.
— Могу связать это с тем, что их долю активно отвоевывают каркасники, так как при заказе срубов из сырого леса, заказчиков пугает длительность ввода дома в эксплуатацию (3−4 года) и появление трещин при высыхании дерева, а при заказе домов из клеенного бруса пугающим фактором становится цена.
Специалист бюро говорит, что для домов до 150 м² как правило заказывают типовой проект, стараясь вносить минимум корректировок, зачастую ограничиваясь только эскизным проектом. Бюджет — 250−600 руб за весь проект. Люди также обращаются с просьбой перечертить и адаптировать проекты из интернета.
— При проектировании домов более 200 м², заказчики хотят комплексного подхода: заказывают эскизную часть, строительную и инженерную. Просят выехать на участок чтобы архитектор дал советы как органичнее вписать дом в существующий ландшафт, но при этом не обращают внимание на существующую архитектуру вокруг. Все чаще до начала строительства заказывают часть ландшафтного дизайна. Бюджет таких проектов 50−70 руб/м2.
«Вместо газосиликата — керамзитобетон»
Руководитель архитектурной мастерской «Богданоф» Николай Богданов говорит, что в этом году его заказчики предпочитали проекты одноэтажных домом площадью 120−160 м².
— Мы заметили тенденцию на уменьшение площади домов. Вырос спрос на проекты с планировкой, где совмещены кухня и гостиная, и есть отдельная техническая зона с ванной, туалетом и котельной. Люди часто заказывают проекты с гаражами, но, как показывает практика, эти помещения потом не применяются по назначению. Машину ставят у ворот, а в гараже хранят инструмент, инвентарь и прочее.
Проекты с мансардами также пользуются популярностью — половина заказчиков предпочитают именно такой вариант.
По мнению архитектора, люди не всегда понимают, что реализация такого проекта дороже, чем строительство одноэтажного дома такого же по площади.
Полюбились белорусам и большие гостиные — в проектах они занимают довольно большое пространство, обычно от 24 до 40 м². Так же становится нормой иметь несколько санузлов в доме — гостевой и хозяйский. При индивидуальном планировании чаще стали заказывать проекты, где хозяйская спальня имеет собственную приватную ванну.
Николай Богданов отметил, что индивидуальные проекты становятся все больше популярны. Но есть и те, кто предпочитает сэкономить и заказывает готовый польский проект. Правда, их приходится адаптировать под наши строительные нормы.
— В последнее время все чаще белорусы «изменяют» популярному газосиликату в пользу более практичным и прочным керамзитобетонным блокам. При проектировании многие сразу предусматривают дополнительное утепление — люди стали понимать эффективность инвестиций строительство энергоэффективного жилья.
«Популярен минималистский внешний вид»
— В этом году популярны индивидуальные жилые дома в один этаж с минималистским внешним видом, — говорит Александр Шарпило, архитектор проектной мастерской «Проект-Минск».
Архитектор отметил, что основным требованиям заказчиков является наличие не менее трех спален, совмещенной кухни и гостиной. Как правило дома с таким составом помещений получается реализовать на площади 100−150 м2.
Самые популярные материалы несущих конструкций — стеновые блоки из ячеистого бетона и щелевые керамзитобетонные блоки. Наружная отделка выполняется из легкой штукатурной системы («Термошубы») с использованием комбинации нескольких оттенков в цвете, клинкерной плитки и имитацией дерева.
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Какие типовые проекты домов были наиболее востребованы в Беларуси в 2019 году.
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