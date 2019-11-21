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Белорусы присматриваются к барн-хаусам. Какие типовые проекты домов были популярны в этом году

22.11.2019 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Какие типовые проекты домов были наиболее востребованы в Беларуси в 2019 году? Мы обратились с этим вопросам в несколько архитектурных бюро и составили собственный рейтинг. Оказалось, что в тренде — одноэтажные дома, дома-амбары и каркасники. Кроме того, изменились предпочтения по планировке — белорусы чаще заказывают проекты с камином в гостиной, спальни с приватной ванной комнатой и домашние спа-зоны с хамамом.

«Каркасные дома теперь в тренде»

В архитектурном бюро «1000проектов» отметили, что в этом году при заказе типовых проектов, сохранилась тенденция к выбору небольших домов. Для одноэтажных — это площадь 70−100 м2. Для мансардных домов — 110−150 м2.


Проект ТП 1006. Жилая площадь — 76.25м2. Общая — 126.99 м². Материал стен — блоки




Фото: 1000proektov.by

— При заказе индивидуальных проектов домов средних размеров 180−250 м2 все больше заказчиков стремятся оборудовать свою спальню отдельным большим санузлом и гардеробной. Отметим, что размеры этих помещений начинают расти в объемах, люди стремятся не только к функционалу, но и к комфорту. Все чаще слышим просьбу об обустройстве отдельной постирочной.


Проект ТП 1661. Жилая площадь — 41.61 м2. Общая — 71.03 м². Материал стен — каркас



Заказчики домов от 200 м² стараются предусмотреть гостевые комнаты отдельно от хозяйских, чтобы присутствие гостей не влияло на уклад жизни.

По прежнему белорусские заказчики, в отличии от российских, даже при проектировании больших домов от 300 м² тщательно работают над функционалом помещений и стараются избегать лишних помещений. Для нашей страны редко проектируются чемоданные, комнаты-холодильники для шуб. В то же время архитекторы отмечают, что спа-зоны с бассейном, парилкой и хамамом все чаще появляются в домах белорусов.


Проект ТП 1671. Жилая площадь — 90.8 м². Общая — 138.81 м². Материал стен — блоки












Реже теперь заказывают дома с цокольным этажом — их в этом году в бюро проектировали только для небольших участков.

А вот доля каркасных домов растет — по сравнению с прошлым годом заказы выросли на 20−25%. А если сравнивать с 2014 годом, то их заказывают в разы больше — примерно в 3,5 раза.


Проект ТП 2001. Жилая площадь — 126.92 м². Общая — 228.31 м². Материал стен — блоки











Многие в качестве небольшого загородного дома остановили свой выбор на одноэтажных барн-хаусах — в переводе с оригинала, Вarn house — это дом-амбар.

К двухуровневым барн-хаусам интерес тоже есть, но до строительства дело не дошло — такие каркасники на 15−20% дороже.


Проект ТП 3005. Жилая площадь — 62.97 м². Общая — 104.69 м². Материал стен — каркас





В «1000проектов» отметили серьезное снижение спроса на проекты из бревна и бруса. По сравнению даже с прошлым годом падение составило порядка 30−40%. А за пятилетний период спрос упал более чем в 2 раза, это видно не только в проектировании, но и в заказах на строительство.

— Могу связать это с тем, что их долю активно отвоевывают каркасники, так как при заказе срубов из сырого леса, заказчиков пугает длительность ввода дома в эксплуатацию (3−4 года) и появление трещин при высыхании дерева, а при заказе домов из клеенного бруса пугающим фактором становится цена.


Проект ТП 5002. Жилая площадь — 80.86 м². Общая — 104.08 м². Материал стен — каркас










Специалист бюро говорит, что для домов до 150 м² как правило заказывают типовой проект, стараясь вносить минимум корректировок, зачастую ограничиваясь только эскизным проектом. Бюджет — 250−600 руб за весь проект. Люди также обращаются с просьбой перечертить и адаптировать проекты из интернета.

— При проектировании домов более 200 м², заказчики хотят комплексного подхода: заказывают эскизную часть, строительную и инженерную. Просят выехать на участок чтобы архитектор дал советы как органичнее вписать дом в существующий ландшафт, но при этом не обращают внимание на существующую архитектуру вокруг. Все чаще до начала строительства заказывают часть ландшафтного дизайна. Бюджет таких проектов 50−70 руб/м2.

«Вместо газосиликата — керамзитобетон»

Руководитель архитектурной мастерской «Богданоф» Николай Богданов говорит, что в этом году его заказчики предпочитали проекты одноэтажных домом площадью 120−160 м².


ПРоект П41−2. Жилая площадь -37,3 м². Общая — 59 м².


— Мы заметили тенденцию на уменьшение площади домов. Вырос спрос на проекты с планировкой, где совмещены кухня и гостиная, и есть отдельная техническая зона с ванной, туалетом и котельной. Люди часто заказывают проекты с гаражами, но, как показывает практика, эти помещения потом не применяются по назначению. Машину ставят у ворот, а в гараже хранят инструмент, инвентарь и прочее.

Проекты с мансардами также пользуются популярностью — половина заказчиков предпочитают именно такой вариант.


Проект дома П9−23. Общая площадь — 149 м². Жилая — 100 м²









По мнению архитектора, люди не всегда понимают, что реализация такого проекта дороже, чем строительство одноэтажного дома такого же по площади.

Полюбились белорусам и большие гостиные — в проектах они занимают довольно большое пространство, обычно от 24 до 40 м². Так же становится нормой иметь несколько санузлов в доме — гостевой и хозяйский. При индивидуальном планировании чаще стали заказывать проекты, где хозяйская спальня имеет собственную приватную ванну.


Проект «Волма». Жилая площадь: 70 м.кв.Общая площадь — 170 м2. Жилая — 70 м2

Проект одноэтажного дома с возможностью устройства мансарды. Мансардный этаж занимает порядка 65 квадратных метра. Лестницу на мансарду можно организовать в районе гардеробной комнаты

Николай Богданов отметил, что индивидуальные проекты становятся все больше популярны. Но есть и те, кто предпочитает сэкономить и заказывает готовый польский проект. Правда, их приходится адаптировать под наши строительные нормы.


Проект «П15−3». Общая площадь -160 м2. Жилая — 116 м2










— В последнее время все чаще белорусы «изменяют» популярному газосиликату в пользу более практичным и прочным керамзитобетонным блокам. При проектировании многие сразу предусматривают дополнительное утепление — люди стали понимать эффективность инвестиций строительство энергоэффективного жилья.

 

«Популярен минималистский внешний вид»

— В этом году популярны индивидуальные жилые дома в один этаж с минималистским внешним видом, — говорит Александр Шарпило, архитектор проектной мастерской «Проект-Минск».


Проект М319. Фото: proektminsk.by


Архитектор отметил, что основным требованиям заказчиков является наличие не менее трех спален, совмещенной кухни и гостиной. Как правило дома с таким составом помещений получается реализовать на площади 100−150 м2.


Проект М131. Фото: proektminsk.by



Популярны также и проекты на 4−5 спален. Площадь таких домов получается около 150−200 м2. В основном это двухэтажные дома. Превалирующем стилем таких домов является модерн.


Проект М773. Фото: proektminsk.by


Самые популярные материалы несущих конструкций — стеновые блоки из ячеистого бетона и щелевые керамзитобетонные блоки. Наружная отделка выполняется из легкой штукатурной системы («Термошубы») с использованием комбинации нескольких оттенков в цвете, клинкерной плитки и имитацией дерева.

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Теги: Минск
 
 
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