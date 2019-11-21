«Слуцк ТВ» выпустил вторую серию «Несерьёзного разговора». С первым зампредом райисполкома

Источник материала: Слуцк Город

Телеканал «Слуцк ТВ» опубликовал на YouTube вторую серию проекта «Несерьёзный разговор с серьёзным человеком». Выпуск приурочен ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Первый заместитель председателя Слуцкого райисполкома и начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Королёв рассказал о достижениях Случчины в аграрной отрасли, хозяйствах-лидерах и «немного отстающих».

В завершение ведущий предложил чиновнику пройти тест - угадать, какие хлеб, сыр и колбаса сделаны в Слуцке.