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«Слуцк ТВ» выпустил вторую серию «Несерьёзного разговора». С первым зампредом райисполкома

22.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Телеканал «Слуцк ТВ» опубликовал на YouTube вторую серию проекта «Несерьёзный разговор с серьёзным человеком». Выпуск приурочен ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Первый заместитель председателя Слуцкого райисполкома и начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Королёв рассказал о достижениях Случчины в аграрной отрасли, хозяйствах-лидерах и «немного отстающих».

В завершение ведущий предложил чиновнику пройти тест - угадать, какие хлеб, сыр и колбаса сделаны в Слуцке.

 
 
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Первый заместитель председателя Слуцкого райисполкома и начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Королёв рассказал о достижениях...
 
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