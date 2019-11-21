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Мороз и солнце – погода в Горках на выходные
22.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В ближайшие дни, по прогнозам, нас ожидают несколько чудесных дней — с морозом и солнцем. А уже на следующей неделе придут дожди и мокрый снег.
Сегодня днем будет солнечно и около -1°С. Ночью похолодает до минус 5.
Завтра, 23 ноября, также будет солнце и -5°С.
В воскресенье, 24 ноября, прогнозируют до -6°С и солнечную погоду.
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В ближайшие дни, по прогнозам, нас ожидают несколько чудесных дней — с морозом и солнцем. А уже на следующей неделе придут дожди и мокрый снег. Сегодня днем...
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