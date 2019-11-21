Мороз и солнце – погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник

В ближайшие дни, по прогнозам, нас ожидают несколько чудесных дней — с морозом и солнцем. А уже на следующей неделе придут дожди и мокрый снег.







Сегодня днем будет солнечно и около -1°С. Ночью похолодает до минус 5.

Завтра, 23 ноября, также будет солнце и -5°С.

В воскресенье, 24 ноября, прогнозируют до -6°С и солнечную погоду.