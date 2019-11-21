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Мороз и солнце – погода в Горках на выходные

22.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В ближайшие дни, по прогнозам, нас ожидают несколько чудесных дней — с морозом и солнцем. А уже на следующей неделе придут дожди и мокрый снег.

 

Мороз и солнце – погода в Горках на выходные

 

Сегодня днем будет солнечно и около -1°С. Ночью похолодает до минус 5.

Завтра, 23 ноября, также будет солнце и -5°С.

В воскресенье, 24 ноября, прогнозируют до -6°С и солнечную погоду.


 
 
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  В ближайшие дни, по прогнозам, нас ожидают несколько чудесных дней — с морозом и солнцем. А уже на следующей неделе придут дожди и мокрый снег.     Сегодня днем...
 
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