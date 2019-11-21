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Представители правоохранительных органов из области посетили Несвижский район

22.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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20 ноября начальник управления внутренних дел Минского областного исполнительного комитета Александр КОВАЛЬЧУК, прокурор Минской области Олег ЛАВРУХИН и начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области Андрей ЛИС провели личный прием граждан и представителей юридических лиц в конференц-зале административного здания СПК «Агрокомбинат Снов». Во время приема были рассмотрены три дела. Два были связаны с жилищно-коммунальными вопросами и одно – непосредственно с полем деятельности правоохранительных органов (родные погибшего в ДТП мужчины обратились с просьбой о повторной экспертизе дорожных условий в день аварии). Все вопросы взяты на контроль представителями закона.

Перед проведением приема граждан гости из Минска вместе с руководителем СПК «Агрокомбинат Снов» Николаем Радоманом, председателем Несвижского исполнительного комитета Александом Ломским и его заместителем Александром Балтенковом посетили объекты СПК «Агрокомбинат Снов»: гостиницу «Сноўскі маёнтак», Дом быта «Орхидея», амбулаторию, бассейн, биогазовую станцию, мясокомбинат и другое.

  • Представители правоохранительных органов из области посетили Несвижский район

Неонила ЛЮБАНЕЦ.


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Теги: Минск
 
 
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20 ноября начальник управления внутренних дел Минского областного исполнительного комитета Александр КОВАЛЬЧУК, прокурор Минской области Олег ЛАВРУХИН и...
 
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