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Сообщение о результатах выборов
22.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89
Общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 57 559.
Число избирателей, принявших участие в голосовании – 49 337.
Число голосов, поданных «ЗА»:
Число голосов, поданных против всех кандидатов – 7 729.
Число недействительных бюллетеней – 864.
Депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 избрана Шутова Светлана Александровна, 01.06.1967 года рождения, главный редактор коммунального издательского унитарного предприятия «Информационное агентство «Могилевские ведомости», проживающая в г.Могилеве, беспартийная.
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в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 Общее число избирателей,...
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