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Сообщение о результатах выборов

22.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89

Общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 57 559.

Число избирателей, принявших участие в голосовании – 49 337.

Число голосов, поданных «ЗА»:

  • Книгу Наталью Ивановну – 12 505;
  • Матюха Евгения Игоревича – 3 427;
  • Пацкевич Валентину Эдуардовну – 1 822;
  • Шутову Светлану Александровну – 22 990.

Число голосов, поданных против всех кандидатов – 7 729.

Число недействительных бюллетеней – 864.

Сообщение о результатах выборовДепутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89  избрана Шутова Светлана Александровна, 01.06.1967 года рождения, главный редактор коммунального издательского унитарного предприятия «Информационное агентство «Могилевские ведомости», проживающая в г.Могилеве, беспартийная.

 

 
Теги: Могилев
 
 
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в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 Общее число избирателей,...
 
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