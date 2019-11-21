В населенный пункт забежало дикое животное. Что делать?

Источник материала: Асiповiцкi край

В последние годы нередки случаи появления на территории населенного пункта, садоводческого товарищества или дачного кооператива дикого животного, которое может представлять угрозу жизни и здоровью людей. Что необходимо предпринять в данной ситуации?

Порядок действий определен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.04.2019 №237. О факте обнаружения (выявления) дикого животного необходимо сообщить в дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям или в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел, которые в пределах компетенции принимают решение о выезде на место, для проведения расследования данного факта, специальной постоянно действующей комиссии или ее представителей. Состав комиссии утверждается решением местного исполнительного и распорядительного органа. В состав комиссии входят председатель комиссии и не менее чем по одному представителю от следующих органов (организаций):

— местные исполнительные и распорядительные органы, в том числе структурные подразделения жилищно-коммунального хозяйства местных исполнительных и распорядительных органов;

— районная (городская) инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды;

— государственные природоохранные учреждения, осуществляющие управление особо охраняемыми природными территориями;

— пользователи охотничьих угодий, расположенные на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

— ветеринарная служба района (города).

По результатам расследования случая обнаружения (выявления) дикого животного принимается решение об его отлове или добыче. Отловленное дикое животное может быть передано на содержание физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, или юридическому лицу, с их согласия, либо выпущено в естественную среду обитания. Дикое животное может быть добыто в случае, если оно представляет угрозу жизни и здоровью граждан, либо имеет травмы, несовместимые с жизнью. В случае обнаружения признаков заразных болезней животных, осуществляется умерщвление либо обездвиживание и последующая утилизация дикого животного, в соответствии с законодательством в области ветеринарной деятельности. При необходимости, проводятся лабораторные исследования (испытания).

О.Г. Омельянович,

заведующий отделением особо опасных инфекций.