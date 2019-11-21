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Неизвестные в масках ворвались в дом и потребовали денег

22.11.2019 10:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Неизвестные в масках ворвались в дом и потребовали денег
УВД Гродненского облисполкома

Выяснилось, около 22.10 в жилище проникли трое неизвестных в масках. Они пригрозили хозяину пистолетом, ударили его, после чего потребовали денег.

Добычей грабителей стали 400 рублей.

Несколько месяцев назад у потерпевшего умерла мать. Она оставила ему в наследство деньги. Гражданин не раз звал к себе домой гостей для употребления спиртного и рассказывал им о наследстве, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Через третьих лиц информация дошла до компании молодых людей, которые и решили совершить разбой.

21 ноября ночью троих подозреваемых задержали. Были найдены маски, предмет, похожий на пистолет, а также часть денег.

Возбуждено уголовное дело. 

Неизвестные в масках ворвались в дом и потребовали денег
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Нападение произошло 20 ноября в Волковыске. В милицию обратился 56-летний хозяин дома.
 
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