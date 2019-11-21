Неизвестные в масках ворвались в дом и потребовали денег

Выяснилось, около 22.10 в жилище проникли трое неизвестных в масках. Они пригрозили хозяину пистолетом, ударили его, после чего потребовали денег.
Добычей грабителей стали 400 рублей.
Несколько месяцев назад у потерпевшего умерла мать. Она оставила ему в наследство деньги. Гражданин не раз звал к себе домой гостей для употребления спиртного и рассказывал им о наследстве, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Через третьих лиц информация дошла до компании молодых людей, которые и решили совершить разбой.
21 ноября ночью троих подозреваемых задержали. Были найдены маски, предмет, похожий на пистолет, а также часть денег.
Возбуждено уголовное дело.