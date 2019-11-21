Мужчину, который в Минске плюнул водителю в стекло, лишили прав

Источник материала: KYKY

Мужчину, который пытался объехать пробку по встречной полосе, а когда его не пропустили, плюнул в стекло водителю, лишили прав и оштрафовали. Об этом сообщает ГАИ.

Случай на дороге Минска (на улице Пономаренко) произошел еще 31 октября, напомнил TUT.by. Читатель портала снял все на видео и прислал запись в редакцию: на ней видно, как водитель KIA с транзитными номерами перед перекрестком через двойную сплошную выезжает на встречку, чтобы объехать затор, но перед ним возникает другая машина.

«Водитель вышел, подергал ручку двери моего автомобиля, постучал в стекло и попытался мне объяснить, что я, по его мнению, неправ. После того, как он понял, что я не собираюсь его объезжать, он вернулся в авто и уехал, плюнув мне на прощание в боковое стекло», – объяснил читатель.

ГАИ тоже нашло видео в интернете и заинтересовалось кейсом. Отсмотрев материал, сотрудники инспекции пришли к выводу, что мужчина на KIA создал аварийную обстановку, и привлекли его к административной ответственности. Водителю выдали штраф в 20 базовых величин (510 рублей) и лишили прав ровно на год.