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Мужчину, который в Минске плюнул водителю в стекло, лишили прав
Источник материала: KYKY>
Мужчину, который пытался объехать пробку по встречной полосе, а когда его не пропустили, плюнул в стекло водителю, лишили прав и оштрафовали. Об этом
Случай на дороге Минска (на улице Пономаренко) произошел еще 31 октября,
«Водитель вышел, подергал ручку двери моего автомобиля, постучал в стекло и попытался мне объяснить, что я, по его мнению, неправ. После того, как он понял, что я не собираюсь его объезжать, он вернулся в авто и уехал, плюнув мне на прощание в боковое стекло», – объяснил читатель.
ГАИ тоже нашло видео в интернете и заинтересовалось кейсом. Отсмотрев материал, сотрудники инспекции пришли к выводу, что мужчина на KIA создал аварийную обстановку, и привлекли его к административной ответственности. Водителю выдали штраф в 20 базовых величин (510 рублей) и лишили прав ровно на год.
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Мужчину, который пытался объехать пробку по встречной полосе, а когда его не пропустили, плюнул в стекло водителю, лишили прав и оштрафовали. Об этом сообщает ГАИ. ...
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