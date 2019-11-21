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Лукашенко придумал, как сделать беларускую моду популярной
Источник материала: KYKY>
Александр Лукашенко возьмется за моделей и будет продвигать беларускую моду. Об этом
Президент подписал указ № 423 «О модельной деятельности». Этот документ станет развивать в стране работу моделей, а также создаст условия, чтобы улучшать Национальную школу красоты и все, что в ней (и с ней) происхдит. Раньше эту сферу деятельности государство не регулировало.
В указе четко прописаны значения и определения терминов, связанных с модельной деятельностью. Здесь также закрепили правовые отношения между модельным агентством и моделью, определили особенности заключения контрактов для людей, которым еще не исполнилось 18 лет.
Кроме того, расширяются функции и виды экономической деятельности Национальной школы красоты, устанавливается порядок возмещения бюджетных средств, затраченных школой на обучение модели. Правила, регулирующие подбор, обучение и трудоустройство моделей, в том числе младше 18 лет, и другие вопросы определит уже правительство.
Цель указа – защитить права и законные интересы участников модельной деятельности, популяризовать беларускую моду.
Фото обложки: Андрей Бойко для Bird in Flight.
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Александр Лукашенко возьмется за моделей и будет продвигать беларускую моду. Об этом сообщает его пресс-служба. Президент подписал указ № 423 «О модельной...
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