Лукашенко придумал, как сделать беларускую моду популярной

Источник материала: KYKY

Александр Лукашенко возьмется за моделей и будет продвигать беларускую моду. Об этом сообщает его пресс-служба.

Президент подписал указ № 423 «О модельной деятельности». Этот документ станет развивать в стране работу моделей, а также создаст условия, чтобы улучшать Национальную школу красоты и все, что в ней (и с ней) происхдит. Раньше эту сферу деятельности государство не регулировало.

В указе четко прописаны значения и определения терминов, связанных с модельной деятельностью. Здесь также закрепили правовые отношения между модельным агентством и моделью, определили особенности заключения контрактов для людей, которым еще не исполнилось 18 лет.

Кроме того, расширяются функции и виды экономической деятельности Национальной школы красоты, устанавливается порядок возмещения бюджетных средств, затраченных школой на обучение модели. Правила, регулирующие подбор, обучение и трудоустройство моделей, в том числе младше 18 лет, и другие вопросы определит уже правительство.

Цель указа – защитить права и законные интересы участников модельной деятельности, популяризовать беларускую моду.

Фото обложки: Андрей Бойко для Bird in Flight.