ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко придумал, как сделать беларускую моду популярной

22.11.2019 09:44 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Александр Лукашенко возьмется за моделей и будет продвигать беларускую моду. Об этом сообщает его пресс-служба.

Президент подписал указ № 423 «О модельной деятельности». Этот документ станет развивать в стране работу моделей, а также создаст условия, чтобы улучшать Национальную школу красоты и все, что в ней (и с ней) происхдит. Раньше эту сферу деятельности государство не регулировало.

В указе четко прописаны значения и определения терминов, связанных с модельной деятельностью. Здесь также закрепили правовые отношения между модельным агентством и моделью, определили особенности заключения контрактов для людей, которым еще не исполнилось 18 лет.

Кроме того, расширяются функции и виды экономической деятельности Национальной школы красоты, устанавливается порядок возмещения бюджетных средств, затраченных школой на обучение модели. Правила, регулирующие подбор, обучение и трудоустройство моделей, в том числе младше 18 лет, и другие вопросы определит уже правительство.

Цель указа – защитить права и законные интересы участников модельной деятельности, популяризовать беларускую моду.

Фото обложки: Андрей Бойко для Bird in Flight.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко возьмется за моделей и будет продвигать беларускую моду. Об этом сообщает его пресс-служба. Президент подписал указ № 423 «О модельной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рабочего в Минске убило рукавом для сброса мусора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика