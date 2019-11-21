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Компания Kia намекнула на «внедорожную» версию кроссовера Seltos

22.11.2019 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый компактный кроссовер Kia Seltos, который дебютировал в Индии и в модельном ряду марки займет нишу между Soul и Sportage, добрался до США — на автосалон в Лос-Анджелесе машина для американского рынка прибыла в сопровождении парочки шоу-каров, получивших набор внедорожных аксессуаров.


Kia Seltos X-Line Urban

Созданы Seltos X-Line Trail Attack и Seltos X-Line Urban в американском дизайн-центре Kia совместно с калифорнийским бюро Zero to 60 Designs. От исходного Seltos оба автомобиля отличаются увеличенным на 5 см (до 23,5 см) дорожным просветом, дополнительными элементами освещения и багажником на крыше, а также 17-дюймовыми колесами с внедорожными шины с развитым протектором. Seltos X-Line Trail Attack вдобавок располагает усиленным передним бампером со встроенной лебедкой.


Kia Seltos X-Line Urban

Силовой агрегат у шоу-каров — 175-сильный турбодвигатель объемом 1,6 л, работающий в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом с электронной имитацией блокировки центрального дифференциала. Кроме турбомотора Seltos будет доступен американским покупателям и с двухлитровым «атмосферником» с отдачей 148 лошадиных сил.


Kia Seltos X-Line Trail Attack

В Kia отметили, что концептуальные версии Seltos не предназначены для серийного производства, но, по всей видимости, в будущем у «паркетника» появится вариант X-Line с улучшенными внедорожными возможностями.


Продажи Seltos стартовали в августе этого года в Индии, затем новинка появилась и в Корее. На рынке ТС продажи Seltos начнутся в следующем году.

 
 
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На автосалоне в Лос-Анджелесе представлены кроссоверы Kia Seltos X-Line Trail Attack и Seltos X-Line Urban с набором различных внедорожных аксессуаров.
 
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