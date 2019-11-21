Мы рады вам!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Началась вторая четверть учебного года – и Высоковская санаторная школа-интернат вновь открыла двери для своих воспитанников. Традиционно первая декада – это период адаптации. И для того, чтобы он прошел успешно, комфортно и легко, в школе проводится много интересных мероприятий: экскурсия “Школа радости и здоровья”, игра-конкурс “Правильный режим дня”, День законопослушания, “Сказочная эстафета”, вечера знакомств “Расскажи мне о себе”, выборы Детского парламента и классных активов, большая спортландия и психологический тренинг “Я познаю себя”… Ребята, приехавшие на оздоровление, прочувствовали гостеприимность школы и (педагоги надеются) захотят сюда вернуться вновь и вновь.

Фото носит иллюстративный характер.