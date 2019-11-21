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Что нужно знать о паспорте?

22.11.2019 09:52 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Паспорт гражданина Республики Беларусь — документ, удостоверяющий личность гражданина на территории Республики Беларусь и за её пределами, подтверждающий гражданство и право его владельца на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь.

Паспорт обязан иметь каждый гражданин, достигший 14-летнего возраста.

Гражданам, достигшим 13-ти лет, паспорт выдаётся сроком на 10 лет.

Несовершеннолетним детям, не достигшим 13-летнего возраста, срок действия паспорта — 5 лет, но не свыше достижения ими 14-летнего возраста.

Паспорт можно обменять менее чем за год до окончания срока его действия.

Следует помнить, что если Вы хотите оформить визу паспорт должен быть выдан не более 10 лет назад, так же обратите внимание на наличие чистых страниц в паспорте для вклеивания визы.

Если Вы поменяли фамилию не забудьте в течении одного месяца обменять паспорт так по истечении указанного срока он признаётся не действительным.

Если Вы выезжаете за границу с ребенком, у него так же должен быть паспорт. Если ребенок выезжает за границу с одним из родителей согласие второго родителя на выезд не требуется. Если ребенок выезжает за пределы страны без родителей требуется нотариально заверенное согласие законных представителей.

Уважаемые граждане бережно храните и используйте документы так как они могут Вам пригодиться в любой момент.

Андрей ШНАЙДЕР, начальник ОГиМ.

 

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Паспорт гражданина Республики Беларусь — документ, удостоверяющий личность гражданина на территории Республики Беларусь и за Сообщение Что нужно знать о...
 
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