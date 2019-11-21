Есть такая профессия – страну кормить…

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Вот-вот опустевшие поля станут празднично белыми от снега. Нелегкая работа на земле всегда «по кругу», и год будущий уже заложен в нынешнем. Но поздняя осень – это и время «посчитать цыплят», подвести итоги.

– Как выглядит нынешний сельскохозяйственный год с высоты ноября? – первый вопрос, адресованный генеральному директору ОАО «Беловежский» Александру ДУНЬКОВИЧУ накануне праздника.

– Несмотря ни на что, «сложился» он более-менее положительно. Хорошие темпы роста по производству мяса: на свиноводческом комплексе к прошлому году за 9 месяцев прибавили 2,5 тысячи тонн. Второе направление – молоко, здесь тоже имеем плюс – не такой большой, как хотелось бы, но к тем результатам, которые уже есть, добавлять не так просто.

Итоги в растениеводстве практически такие же, как в прошлом году, который и погодой был схож с нынешним: недополучили урожай почти по всем культурам.

– И все-таки, что больше всего огорчило, а что – порадовало?

– Огорчила погода, ведь второй год кряду имеем меньше зерна, а на нем держится наше животноводство. При потребности почти 70 тысяч тонн намолотили около 38-и – это вместе с кукурузой… Но радует, что наш трудовой коллектив уже научился работать в условиях погодных метаморфоз, мы научились считать деньги, и благодаря более низкой себестоимости продукции имеем хорошие результаты.

– Что помогло «вытянуть» кормозаготовки, несмотря на знойное лето?

– С учетом нынешних факторов поменяли структуру наших трав: больше посеяли люцерны, которая, в отличие от злаковых, не так боится засухи и дает до семи укосов. Ради больших объемов силоса часть кукурузных посевов дополнительно перевели в зеленый корм. Его заготовили до 60 тысяч тонн, сенажа – 30 тысяч. В целом травяными кормами обеспечены полностью.

– Как широко используете опыт получения нескольких урожаев с одного поля? Имею в виду не люцерну…

– В минувшем году впервые применили интересный метод: начали сеять рожь на зеленый корм. 400 гектаров таких посевов дали около 6 тысяч тонн сенажа. Следом посеяли кукурузу – и тоже получили урожай. Опыт понравился, и уже посеяли 1100 гектаров озимой ржи на эти цели.

– Загрузка энергонасыщенной техники, которой немало в хозяйстве, зависит от шлейфа прицепных машин. Какие «интересные» обновки среди них?

– Машинно-тракторный парк обновляем неплохими темпами. С учетом климатических перемен, чтобы сохранить влагу, увеличиваем площади подготовки почвы безотвальным способом, с глубокими рыхлителями. Купили два «интересных» агрегата для работ по химзащите, широкозахватный опрыскиватель, функциональные сеялки… Особое внимание – высокоэффективной технике, которая работает с современными прицепными агрегатами, экономя топливо до 30-и процентов. Для трактора на гусеничном ходу мощностью более 500 лошадиных сил норма – 70 гектаров поля за смену. Это о многом говорит…

– Какую долю в общей прибыли хозяйства сегодня занимает «молочная»?

– Она практически такая же, как и «мясная». Молоко прибыльное, рентабельность около 50%, эту отрасль надо развивать. 3600 голов дойного стада дают такую же прибыль, как и 122-тысячный свиноводческий комплекс. Несложно понять, с каким стадом управляться проще.

– Тот факт, что в этом году приходится докупать фуражное зерно, не повлияет на численность поголовья свиноводческого комплекса?

– Ни в коем случае. Это раньше, когда впервые столкнулись с засухой, вставал вопрос: сокращать поголовье или покупать зерно? Теперь, думая о перспективе, решение одно: лучше докупить зерно, получить продукцию, продать… Если взяли определенный уровень, его надо держать. Ведь производство – это еще и рабочие места по всей длинной «цепочке». Разрушить ее легко, а как потом восстановить… Это не машина, где кнопку нажмешь – и она поедет.

– Хотя бы лаконично о тех, кто делает «погоду» на хлебной ниве, кормовом поле, свиноводческом и молочнотоварных комплексах?

– В нашем замечательном коллективе – 1700 человек. Радует его работоспособность, с ним двигаемся вперед. Искренне благодарен всем. Особо отмечу коллектив нашего комбикормового завода, который работает в три смены и полностью обеспечивает потребности хозяйства в комбикормах, а это – 8 тысяч тонн в месяц. Отлично работает коллектив свиноводческого комплекса – таких темпов роста, как в этом году, еще не было. Спасибо коллективу мясокомбината. Шлейф наших плюсов ложится на него более высокой нагрузкой: в течение суток приходится перерабатывать до 1 тысячи туш животных… Только будучи сплоченными можем добиться таких результатов.

– Вам часто приходится идти на компромисс со специалистами?

– Пока не встречал человека, который владеет знаниями и навыками в идеале. Поэтому с пониманием отношусь к инициативе, даже если она еще требует апробации, позволяю внедрять предлагаемое новое, если чувствую, что эффективно «накладывается» на наше хозяйство, уважаю самостоятельность и способность взять на себя ответственность за свое же решение. Это все и требует компромисса. А если не будет общего поиска, отстанем.

– Возобновлен ли доступ хозяйства на рынки ближнего зарубежья?

– В близкое зарубежье отправляем готовую продукцию, которая прошла термическую обработку, а еще – говядину на кости. Но не слишком наращиваем экспорт, ибо глубокая переработка – это лишь 20% нашего мяса, да еще возникают вопросы и рентабельности продаж за рубеж. В то же время неплохо работает внутренний рынок, нас устраивают сегодняшние цены. Расширяем фирменную торговлю. Это ежедневная выручка, это выгодно и интересно в смысле изучения спроса, отслеживания качества продукта. Собираемся открыть свои магазины во всех районах Брестчины. Последние наши «новоселья» были в Иваново и Столине.

– С началом эксплуатации биогазовой станции, о которой уже рассказывали в нашей газете, проблема утилизации животноводческих стоков будет решена полностью?

– Пока нет. Станция, ввод которой запланирован на конец ноября, сможет перерабатывать лишь треть стоков. Отмечу, что рассматриваем ее даже не как средство утилизации их, а как способ преобразования стоков в качественные органические удобрения. Биогумус позволит заметно сократить объемы минеральных удобрений. Это и ресурс экономии, и экология. Если первый опыт устроит нас, тот же инвестор будет работать на расширении объекта, и переработка увеличится в разы.

– Насколько знаем, скоро хозяйство «прирастет» еще одним отделением. Как долго готовились к этому событию?

– С подшефным хозяйством – акционерным обществом «Восход-Каменец» – год назад задумались о выкупе у него акций. На общем собрании в Новоселках говорил, насколько непросто далось нам это решение. Прежде всего – высокая моральная ответственность: сказать-то легко, а вдруг на деле не получится, и как людям в глаза смотреть… Но год показал, что справимся. Темпы деятельности «Восхода» возросли, шли следом за «Беловежским». Фактически справились со всеми задачами: отсеялись, вспахали, корма заготовили… Официально 1 января 2020 года появится отделение «Новоселки».

– Как «Беловежский» поддерживает владельцев личных подсобных хозяйств?

– Полагаю, что никто из наших сельчан не пожалуется, что отказали в выписке сельхозпродукции или техники, – другое дело, что она у нас слишком мощная и габаритная, не всегда подходит для работы на небольшом участке. За сданного в хозяйство теленка дополнительно предлагаем по три рулона сена и соломы. Нередко просьбы селян рассматриваем в индивидуальном порядке и стремимся решить их положительно.

Галина НОВИК.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

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