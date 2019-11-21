Монарх сбежал. Чем закончился брак Оксаны Воеводиной с экс-королем Малайзии

«Он всегда заботится обо мне, а я забочусь о нем. И хочу, чтобы я была единственной в его жизни, хочу быть с ним до конца своих дней», — рассказывала в интервью Мисс Москва-2015 Оксана Воеводина. Ее муж Мухаммад V, который был на тот момент королем Малайзии, не отставал от жены и проникновенно вещал с экрана: «В семье главное — дети, потому что это наше наследие». Увы, не прошло и года с момента их роскошной свадьбы в Барвихе, как всем стало ясно, что до конца своих дней девушка с супругом явно не останется. В СМИ появились слухи о расставании молодоженов. А позже Daily Mail написала, что избранник модели якобы решил откупиться от Оксаны и их общего ребенка и не желает общаться с сыном. Что сейчас происходит в личной жизни Воеводиной, рассказывают "АиФ".

Красивая сказка

Замуж за 49-летнего Мухаммада V Оксана вышла, когда ей было всего 25. Летом 2018 года влюбленные зарегистрировали свои отношения на родине жениха, а осенью устроили роскошную свадьбу в Москве. Закрытая вечеринка прошла в Барвихе, говорят, что всех присутствующих на ней гостей попросили не распространять информацию о мероприятии. Журналисты узнали о случившемся только благодаря соцсетям, куда все же попало несколько свадебных снимков.

Невеста в тот вечер появилась в красивом платье от Юдашкина, а жених — в национальном костюме. Алкоголя на торжестве не было, а многочисленных гостей потчевали халяльными блюдами. Кстати, ради свадьбы с Мухаммадом V Воеводиной пришлось поменять веру. Еще до замужества девушка стала мусульманкой и взяла себе имя Рихана. Но этот шаг монарх не оценил, и очень скоро их брак затрещал по швам.

Почти Золушка

После того как Оксана поменяла свой семейный статус, пресса тут же заинтересовалась ее прошлым, ведь кроме того, что девушка окончила финансовый факультет Плехановского института и завоевала титул «Мисс Москва-2015», о ней толком ничего не было известно. Наблюдательные журналисты заметили невероятное сходство между Воеводиной и участницей скандального шоу «Каникулы в Мексике-2» Николь, которая в первый же день поразила всех на проекте своим вульгарным поведением. Еще бы, разве могут сравниться пьяные танцы на столе или драки, которых в этой программе было бесчисленное количество, с сексом на камеру? Здесь Николь отличилась, заработав себе скверную репутацию.

Конечно, сама Воеводина никак не комментировала эти слухи, но, видимо, чтобы пресечь всевозможные спекуляции на тему своего предположительно темного прошлого, подробно рассказала о себе в Instagram. Оксана родилась в Таганроге, с детства активно изучала английский язык, в 2009 году приехала в столицу и поступила в университет, по окончании которого стала бакалавром экономики. Также она обучалась в Московской школе радио и телевидения. И где-то в перерывах между учебой создала свой бренд купальников, а позже открыла салон красоты. Историю знакомства с будущим мужем девушка тоже изложила в соцсетях. «Это случилось в Европе весной 2017 года. На тот момент я сотрудничала с нашим общим знакомым, ювелиром Джейкобом Арабо. После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии», — писала Оксана. В том же году она уже переехала в Куала-Лумпур, а в июне 2018 года вышла замуж за своего нового знакомого. Все произошло как в сказке про Золушку, с той лишь разницей, что героине Шарля Перро не пришлось менять веру ради принца.





Он улетел, вернуться не обещал

Вскоре после того, как Оксана и Мухаммад V поженились, монарх добровольно отрекся от престола, хотя срок его полномочий истекал только в 2021 году. Многие считали, что ему пришлось пойти на этот шаг из-за женитьбы на россиянке. Однако новость о кадровых перестановках тогда затмила другая, более радостная: молодожены ожидали пополнения в семье, которое случилось 21 мая. Первенца супруги назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. Впрочем, точнее будет сказать «Оксана назвала», ведь после рождения малыша подтвердились слухи о разладе в семье. Модель долго хранила молчание относительно этой ситуации, но потом все же сделала исключение для британской Daily Mail. Со слов девушки, своего законного мужа она последний раз видела в декабре. «Он просто уехал и не вернулся», — заявила она в интервью. О желании благоверного развестись Оксана узнала из интернета, а все попытки связаться с отцом ребенка не увенчались для нее успехом. Тем временем адвокат экс-короля Малайзии рассказал изданию The Straits Times о том, что Воеводина якобы была неверна мужу: «Нет никаких объективных причин считать, что Мухаммад — биологический отец сына Оксаны». Но сама модель, видимо, зная о подобных претензиях к своей персоне со стороны супруга, все в том же интервью Daily Mail заявляла, что ее сын — «запланированный и желанный ребенок» и в случае необходимости она будет готова сделать тест на отцовство. Судя по последним новостям, тест скоро действительно может понадобиться, поскольку супруги якобы не могут прийти к согласию в материальных вопросах. Daily Mail сообщила, что Мухаммад V предложил создать трастовый фонд для сына модели, куда будет переведена четверть миллиона долларов. Однако, чтобы это произошло, Оксане придется выполнить ряд условий. Во-первых, удалить свой популярный аккаунт в Instagram, где она периодически выкладывает фото не только с малышом, но и с бывшим супругом. Во-вторых, мужчина требует исключить какой-либо контакт между ним и мальчиком, а также настаивает на том, чтобы его вырастили в исламских традициях. В свою очередь, источники издания утверждают, что девушка не согласна на подобные требования и хочет через суд доказать родство Леона Петра с членами королевской семьи, а значит, и его право на престол.