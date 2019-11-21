ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самолёт Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

22.11.2019 11:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Boeing турецкого авиаперевозчика совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильного ветра экипажу не удалось посадить самолет с первого раза.

Лишь на втором заходе лайнер приземлился, однако без последствий не обошлось. У самолета надломилась передняя стойка шасси, и лайнер частично съехал с полосы на грунт. Всех пассажиров экстренно эвакуировали с помощью надувных трапов. Никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Самолёт Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Самолёт Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Самолёт Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. Boeing турецкого авиаперевозчика совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильного ветра...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Щучинском районе после ДТП госпитализирован ребенок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика