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«Мы все были готовы». Как проходили соревнования Cambrian Patrol, где белорусские миротворцы завоевали серебро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские миротворцы завоевали серебро на престижных соревнованиях Cambrian Patrol, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли в Великобритании.
Там мастерство демонстрировала миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Серьезный марш-бросок в горах, выполнение самых различных задач – и позади остались 136 конкурентов. Подробностями участия в конкурсе гвардейцы поделились с учениками витебской «Школы мира».
Сергей Егоров, командир взвода миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Трудности? Не было трудностей, мои люди были готовы к этому, мы все были готовы. Это наша работа, мы этим занимаемся.
С 2012 года миротворческая рота дислоцируется в Витебске. Ежегодно бойцы подразделения участвуют в международных учениях ОДКБ. Они за это время проходили в Кыргызстане, Узбекистане, Армении, России, Таджикистане, Сербии.
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«Мы все были готовы». Как проходили соревнования Cambrian Patrol, где белорусские миротворцы завоевали серебро
Новости Беларуси. Белорусские миротворцы завоевали серебро на престижных соревнованиях Cambrian Patrol, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли в...
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