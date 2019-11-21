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«Мы все были готовы». Как проходили соревнования Cambrian Patrol, где белорусские миротворцы завоевали серебро

22.11.2019 11:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские миротворцы завоевали серебро на престижных соревнованиях Cambrian Patrol, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли в Великобритании.

«Мы все были готовы». Как проходили соревнования Cambrian Patrol, где белорусские миротворцы завоевали серебро

Там мастерство демонстрировала миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Серьезный марш-бросок в горах, выполнение самых различных задач – и позади остались 136 конкурентов. Подробностями участия в конкурсе гвардейцы поделились с учениками витебской «Школы мира».

«Мы все были готовы». Как проходили соревнования Cambrian Patrol, где белорусские миротворцы завоевали серебро

Сергей Егоров, командир взвода миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Самое большое, к чему не были готовы – это климат и рельеф. У нас более равнинная местность. Это не так сказывается, как постоянные подъемы и спуски по холмам, по горам. И погода. Мы начали дождем, закончили ливнем. В перерыве был град. Солнце мы увидели только по окончании соревнований.

Трудности? Не было трудностей, мои люди были готовы к этому, мы все были готовы. Это наша работа, мы этим занимаемся.

С 2012 года миротворческая рота дислоцируется в Витебске. Ежегодно бойцы подразделения участвуют в международных учениях ОДКБ. Они за это время проходили в Кыргызстане, Узбекистане, Армении, России, Таджикистане, Сербии.

«Мы все были готовы». Как проходили соревнования Cambrian Patrol, где белорусские миротворцы завоевали серебро

Люди в материале: Сергей Егоров
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские миротворцы завоевали серебро на престижных соревнованиях Cambrian Patrol, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли в...
 
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