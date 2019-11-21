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До –13 градусов, ветер и мокрый снег. Погода в Беларуси на выходные
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Морозная погода испытывала белорусов 22 ноября. К утру местами по стране столбики термометров приблизились к отметке в –10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первое такое значительное понижение температуры воздуха нынешней осенью.
Подобная погода сохранится и в предстоящие выходные. Местами ночью ожидается до –13 градусов. Будет ветрено. Не обойдется и без предвестника зимы – мокрого снега.
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Новости Беларуси. Морозная погода испытывала белорусов 22 ноября. К утру местами по стране столбики термометров приблизились к отметке в –10 градусов, сообщили в...
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