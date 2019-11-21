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До –13 градусов, ветер и мокрый снег. Погода в Беларуси на выходные

22.11.2019 10:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Морозная погода испытывала белорусов 22 ноября. К утру местами по стране столбики термометров приблизились к отметке в –10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первое такое значительное понижение температуры воздуха нынешней осенью.

Пришла зима? Морозная погода ожидается в большинстве районов страны

Подобная погода сохранится и в предстоящие выходные. Местами ночью ожидается до –13 градусов. Будет ветрено. Не обойдется и без предвестника зимы – мокрого снега.

До –13 градусов, ветер и мокрый снег. Погода в Беларуси на выходные

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Новости Беларуси. Морозная погода испытывала белорусов 22 ноября. К утру местами по стране столбики термометров приблизились к отметке в –10 градусов, сообщили в...
 
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