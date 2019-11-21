|
«Дожинки», открытый микрофон и классическая музыка. Куда сходить в Гродно (и не только) в выходные
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно можно будет сходить на концерт в музее, узнать, кто может жить в «домашнем зоопарке» и посмотреть на «Дожинки с рабочего стола архитектора». А еще можно съездить в Сморгонь — на реальные областные «Дожинки»..
Развлекательная программа «Домашний зоопарк»
Гродненский зоопарк приглашает любознательных маленьких гродненцев на развлекательную программу «Домашний зоопарк». В программе игровая площадка с подвижными играми и конкурсами, викторина, фотоконкурс, интересные факты о животных, лекция-беседа «Кто может жить у человека дома», общение с ручными животными. Место проведения — площадка возле Дома юннатов.
Концерт Santa Cecilia в музее религии
В музее религии пройдет концерт, посвященный покровительнице музыкантов святой Цецилии. А еще в большом выставочном зале сейчас проходит выставка «Что в имени твоем?» Поэтому организаторы приглашают и на концерт, и на выставку.
В программе концерта: произведения Шуберта, Генделя, Баха. Ведущая концерта — Татьяна Соболь.
Открытый микрофон в «Фарадее»
Формат открытого микрофона, где начинающие комики показывают, на что они способны. Организаторы приглашают всех желающих и обещают хорошее настроение и заряд смеха.
«Дожинки с рабочего стола архитектора»
В культурном центре «Фестивальный» проходит персональная выставка известного гродненского архитектора Александра Штена «Дожинки с рабочего стола архитектора».
Областные «Дожинки» в Сморгони
В Сморгони 23 ноября пройдут областные «Дожинки». В программе — праздничное шествие, чествование передовиков, выставка-ярмарка «Беларускія дзівосы» наших мастеров, музейно-этнографическая экспозиция под открытым небом, художественные выставки, работа тематических подворий и детских площадок, концерты и салют.
Хороших выходных, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Имейте в виду, можно съездить в Сморгонь на областные «Дожинки».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)