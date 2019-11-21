«Дожинки», открытый микрофон и классическая музыка. Куда сходить в Гродно (и не только) в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно можно будет сходить на концерт в музее, узнать, кто может жить в «домашнем зоопарке» и посмотреть на «Дожинки с рабочего стола архитектора». А еще можно съездить в Сморгонь — на реальные областные «Дожинки»..

Развлекательная программа «Домашний зоопарк»



Фото: Александр Петров

Где: Гродненский зоопарк, улица Тимирязева, 11 Когда: 24 ноября, 12.30 — 13.30. Сколько: взрослый билет (с 16 лет) — 6,50 руб., детский билет (с 3 лет) — 4,50 руб.

Гродненский зоопарк приглашает любознательных маленьких гродненцев на развлекательную программу «Домашний зоопарк». В программе игровая площадка с подвижными играми и конкурсами, викторина, фотоконкурс, интересные факты о животных, лекция-беседа «Кто может жить у человека дома», общение с ручными животными. Место проведения — площадка возле Дома юннатов.

Концерт Santa Cecilia в музее религии





Где: Музей истории религии, Замковая, 16. Когда: 23 ноября, 17.00 Сколько: 8 рублей

В музее религии пройдет концерт, посвященный покровительнице музыкантов святой Цецилии. А еще в большом выставочном зале сейчас проходит выставка «Что в имени твоем?» Поэтому организаторы приглашают и на концерт, и на выставку.

В программе концерта: произведения Шуберта, Генделя, Баха. Ведущая концерта — Татьяна Соболь.

Открытый микрофон в «Фарадее»

Где: бар «Фарадей», улица Социалистическая, 32 Когда: 24 ноября, 19.30 Сколько: бесплатно

Формат открытого микрофона, где начинающие комики показывают, на что они способны. Организаторы приглашают всех желающих и обещают хорошее настроение и заряд смеха.

«Дожинки с рабочего стола архитектора»

Где: культурный центр «Фестивальный» Когда: до 17 декабря Сколько: бесплатно

В культурном центре «Фестивальный» проходит персональная выставка известного гродненского архитектора Александра Штена «Дожинки с рабочего стола архитектора».

Выставка приурочена к 70-летию автора. На выставке можно увидеть эскизы к проектам и фотографии реализованных объектов за 50 лет творчества.

Областные «Дожинки» в Сморгони



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Где: Сморгонь, городской парк и улица Советская Когда: 23 ноября, с 11.00 до 22.00 Сколько: бесплатно

В Сморгони 23 ноября пройдут областные «Дожинки». В программе — праздничное шествие, чествование передовиков, выставка-ярмарка «Беларускія дзівосы» наших мастеров, музейно-этнографическая экспозиция под открытым небом, художественные выставки, работа тематических подворий и детских площадок, концерты и салют.

Хороших выходных, друзья!