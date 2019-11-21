ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый тренер «Шахтера»: В Россию не поеду никогда, ни за какие деньги

22.11.2019 11:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Две недели назад в «Шахтере» объявили о подписании нового главного тренера — 53-летнего украинца Юрия Вернидуба, ранее работавшего в запорожском «Металлурге» и луганской «Заре». Со скромной командой он выигрывал на родине бронзу и выходил в кубковый финал, но главное — дважды выступал в групповом раунде Лиги Европы и дважды становился тренером года в Украине (2016 и 2018).

В большом интервью «Прессболу» он рассказал о первых впечатлениях, причинах перехода и планах. Приводим самые интересные его отрывки.


Фото: ФК «Шахтер»

— От кого поступило предложение возглавить «Шахтер»?

— Напрямую от руководителя клуба — генерального директора «Беларуськалия» Ивана Головатого.

— Главная задача, озвученная вам?

— Завоевать золото, на что Иван Иванович нацеливает команду далеко не первый год.

— Говорят, у руля вас очень хотела видеть и «Ворскла»…

— Да, и не только она. Почему не согласился? Захотелось поработать с более зрелой и амбициозной командой. У нее давно есть конкретные задачи и условия для их выполнения, но все время не хватает пресловутого «чуть-чуть».

— Некоторые украинские СМИ писали, что Вернидуб подался в Беларусь «на безрыбье»…

— Это их право, а у меня другая точка зрения. Моя задача — помочь ребятам поднять над головой чемпионский кубок, о чем они мечтают. Сейчас важно тщательно изучить команду, сделать правильные трансферные наметки. И пригласить именно тех футболистов, которые помогут нам достичь цели.

— Стоит ли ждать в «Шахтере» украинцев, с которыми вы хорошо знакомы?

— Ни да, ни нет. Многие игроки, которых хотел бы видеть, сюда не поедут. Тенденция украинского футбола такова, что даже молодые футболисты — а я очень люблю с ними работать — рвутся в европейские чемпионаты. Да, есть два клуба — донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», которые всегда стремятся попасть в топ-компанию в еврокубках. У них много сильных молодых ребят, но мало практики. Поэтому они хотят сначала вырваться в аренду в европейские клубы, а уже потом идти дальше.


Фото: ФК «Шахтер»

— Вас судьба не раз сводила с белорусами…

— Сразу вспоминаю Колю Кашевского. Серьезный футболист — долго выступал и в «Металлурге», и в «Кривбассе»… Ян Тигорев. Вроде бы поначалу незаметный. А потом этот правый защитник вышел на сильный уровень и был капитаном «Металлурга». Скорость, жесткость, отбор, умение читать игру и вовремя подключиться — все при нем. Но больше всего вспоминал их как парней с хорошим характером, не умаляя заслуг как футболистов.

А тренеры ваши? Юревич, его ассистент Кононов, великолепный аналитик Ковалев, Боровский… Со многими доводилось пересекаться. И потом Кононов уже сам вывел «Карпаты» в группу Лиги Европы, пошумел в «Севастополе», после чего уехал в Россию. А сильный знаток футбола Ковалев, который тоже пришел с Юревичем, перебрался в «Терек».

— Российские варианты карьеры для себя по-прежнему исключаете?

— Начисто. И давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России.

Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить — мы сами прекрасно разобрались бы в этом.

Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали «помогите»… Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему. А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много — не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни.

Они нужны, но не хочу их получать — хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь «мутить», делаешь что-то не то, а требуешь многого — это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен.

— Так получилось, что первую игру «Шахтера» в чемпионате вы вживую увидели против мозырской «Славии».

— Да, интересно. Но я на трибуне сидел — на том этапе вообще решил не вмешиваться в работу Никифоренко, который готовил команду. Могу только похвалить Сергея Ивановича. И ребята отнеслись ко всему ответственно, с пониманием.

— Ваши первые впечатления от команды?

— То, как она работает на тренировках, искренне радует. Да и сам получаю сплошное удовольствие. Одно дело смотреть телевизор и «WyScout», совсем другое — непосредственно участвовать в процессе. Очень счастлив. И по-хорошему удивлен, видя, как ребята обращаются с мячом. Хороши не только технические, но и скоростные данные.

Может, немножко возрастная команда — чего греха таить. Хотя у вас, смотрю, не только в «Шахтере» ставка на опытных. Что, в брестском «Динамо» не так? То же самое.


Фото: ФК «Шахтер»

— Ваши впечатления от клубной базы «Шахтера»?

— И у нас на родине очень немного таких. В свое время была одна из лучших у донецкого «Шахтера». Но, к сожалению, ее уже нет. Есть прекрасная база у киевского «Динамо». Есть у «Днепра-1». А в остальном… Вот что толку с базы харьковского «Металлиста», если нет команды? Еще немного, и она вообще исчезнет, а условия были шикарные.

В Солигорске отличные поля и весь инструмент для тренировочной работы. Это еще раз подтверждает, что я сделал правильный выбор. Вторую неделю здесь, и получаю одно удовольствие от работы в комфортных условиях с прекрасными людьми — от команды и руководства до каждого работника клуба. Все открытые, улыбчивые. Никто не бросает косых взглядов. Напротив, готовы помочь всем, чем только могут.

— Какую базовую схему будет использовать «Шахтер»?

— Сейчас нет смысла ничего кардинально ломать. А уже на сборах будем строить тактику чуть иначе. Нужно приложить максимум усилий, чтобы в любом матче могли легко перестраиваться в зависимости от ситуации. Кстати, с опытными футболистами это делать легче. Хотя, повторюсь, очень люблю работать и с молодыми.

— Вы будете омолаживать команду или делать ставку на опытных? Использовать больше белорусов или легионеров?

— Не собираюсь делать революцию. Убрать полкоманды и привести столько же новичков — не по мне. Спокойно знакомлюсь с ребятами, а в паспорт игрокам никогда не смотрю. Но все равно хочется и усилить, и омолодить некоторые позиции. А каким коллектив будет в итоге, пока сложно говорить. Ведь в этом чемпионате за «Шахтер» из полевых футболистов регулярно играли максимум двенадцать человек.

— Это плохо?

— Очень. Как можно стать чемпионом, если нет ротации? Не знаю, с чем это связано. Вот сейчас смотрю на тренировках на футболистов, которых даже не видел на поле в матчах, и глаз радуется. Есть две игры, за которые хочется разобраться, чего они стоят. Конкуренция нужна: ну не могут двенадцать человек вытащить весь чемпионат! Не обижая Юру Ковалева, посмотрите, какой он был в период до октября. А сейчас выжат как лимон. Как он может выглядеть, в одиночку тянув столь энергозатратную позицию? Разгружать футболистов после четырех-пяти матчей важно и психологически, и физически, иначе они нехотя будут ошибаться. Как и любой человек. Они же не роботы.

— По ходу беседы вы часто говорили о задачах. А если бы пришлось выбирать: группа Лиги Европы или чемпионство в Беларуси?

— Разговаривал на эту тему с Головатым. Понимаю Ивана Ивановича: единственный раз «Шахтер» становился чемпионом в 2005 году, а на носу 2020-й. Буду ставить максимальные задачи перед собой и командой, однако допускаю, что наступит момент, когда придется сделать выбор. И отдать приоритет одной цели.

На мой взгляд, в первый год надо построить боеспособный коллектив, а для этого очень поможет международная практика. И, чтобы «Шахтер» увидели и немного о нем заговорили, постараться выйти в группу Лиги Европы. Вот это вижу первоочередной задачей на будущий сезон. Понимаете, там команда становится совсем иной, даже проведя шесть матчей в группе. Просто другой мир. И футболисты видят, к чему стремиться. А первоочередное сейчас — поставить команде игру, которая будет интересной и станет приносить результат. Если мы это сделаем, то очень недалеко окажется и остальное. А мечтать надо обо всем.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Пощады не будет: идеологу СК дали 6 лет, хотя прокурор просил всего 3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика