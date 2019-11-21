Новый тренер «Шахтера»: В Россию не поеду никогда, ни за какие деньги

Источник материала: Tut.by

Две недели назад в «Шахтере» объявили о подписании нового главного тренера — 53-летнего украинца Юрия Вернидуба, ранее работавшего в запорожском «Металлурге» и луганской «Заре». Со скромной командой он выигрывал на родине бронзу и выходил в кубковый финал, но главное — дважды выступал в групповом раунде Лиги Европы и дважды становился тренером года в Украине (2016 и 2018).

В большом интервью «Прессболу» он рассказал о первых впечатлениях, причинах перехода и планах. Приводим самые интересные его отрывки.



Фото: ФК «Шахтер»

— От кого поступило предложение возглавить «Шахтер»?

— Напрямую от руководителя клуба — генерального директора «Беларуськалия» Ивана Головатого.

— Главная задача, озвученная вам?

— Завоевать золото, на что Иван Иванович нацеливает команду далеко не первый год.

— Говорят, у руля вас очень хотела видеть и «Ворскла»…

— Да, и не только она. Почему не согласился? Захотелось поработать с более зрелой и амбициозной командой. У нее давно есть конкретные задачи и условия для их выполнения, но все время не хватает пресловутого «чуть-чуть».

— Некоторые украинские СМИ писали, что Вернидуб подался в Беларусь «на безрыбье»…

— Это их право, а у меня другая точка зрения. Моя задача — помочь ребятам поднять над головой чемпионский кубок, о чем они мечтают. Сейчас важно тщательно изучить команду, сделать правильные трансферные наметки. И пригласить именно тех футболистов, которые помогут нам достичь цели.

— Стоит ли ждать в «Шахтере» украинцев, с которыми вы хорошо знакомы?

— Ни да, ни нет. Многие игроки, которых хотел бы видеть, сюда не поедут. Тенденция украинского футбола такова, что даже молодые футболисты — а я очень люблю с ними работать — рвутся в европейские чемпионаты. Да, есть два клуба — донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», которые всегда стремятся попасть в топ-компанию в еврокубках. У них много сильных молодых ребят, но мало практики. Поэтому они хотят сначала вырваться в аренду в европейские клубы, а уже потом идти дальше.



Фото: ФК «Шахтер»

— Вас судьба не раз сводила с белорусами…

— Сразу вспоминаю Колю Кашевского. Серьезный футболист — долго выступал и в «Металлурге», и в «Кривбассе»… Ян Тигорев. Вроде бы поначалу незаметный. А потом этот правый защитник вышел на сильный уровень и был капитаном «Металлурга». Скорость, жесткость, отбор, умение читать игру и вовремя подключиться — все при нем. Но больше всего вспоминал их как парней с хорошим характером, не умаляя заслуг как футболистов.

А тренеры ваши? Юревич, его ассистент Кононов, великолепный аналитик Ковалев, Боровский… Со многими доводилось пересекаться. И потом Кононов уже сам вывел «Карпаты» в группу Лиги Европы, пошумел в «Севастополе», после чего уехал в Россию. А сильный знаток футбола Ковалев, который тоже пришел с Юревичем, перебрался в «Терек».

— Российские варианты карьеры для себя по-прежнему исключаете?

— Начисто. И давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России.

Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить — мы сами прекрасно разобрались бы в этом.

Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали «помогите»… Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему. А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много — не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни.

Они нужны, но не хочу их получать — хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь «мутить», делаешь что-то не то, а требуешь многого — это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен.

— Так получилось, что первую игру «Шахтера» в чемпионате вы вживую увидели против мозырской «Славии».

— Да, интересно. Но я на трибуне сидел — на том этапе вообще решил не вмешиваться в работу Никифоренко, который готовил команду. Могу только похвалить Сергея Ивановича. И ребята отнеслись ко всему ответственно, с пониманием.

— Ваши первые впечатления от команды?

— То, как она работает на тренировках, искренне радует. Да и сам получаю сплошное удовольствие. Одно дело смотреть телевизор и «WyScout», совсем другое — непосредственно участвовать в процессе. Очень счастлив. И по-хорошему удивлен, видя, как ребята обращаются с мячом. Хороши не только технические, но и скоростные данные.

Может, немножко возрастная команда — чего греха таить. Хотя у вас, смотрю, не только в «Шахтере» ставка на опытных. Что, в брестском «Динамо» не так? То же самое.



Фото: ФК «Шахтер»

— Ваши впечатления от клубной базы «Шахтера»?

— И у нас на родине очень немного таких. В свое время была одна из лучших у донецкого «Шахтера». Но, к сожалению, ее уже нет. Есть прекрасная база у киевского «Динамо». Есть у «Днепра-1». А в остальном… Вот что толку с базы харьковского «Металлиста», если нет команды? Еще немного, и она вообще исчезнет, а условия были шикарные.

В Солигорске отличные поля и весь инструмент для тренировочной работы. Это еще раз подтверждает, что я сделал правильный выбор. Вторую неделю здесь, и получаю одно удовольствие от работы в комфортных условиях с прекрасными людьми — от команды и руководства до каждого работника клуба. Все открытые, улыбчивые. Никто не бросает косых взглядов. Напротив, готовы помочь всем, чем только могут.

— Какую базовую схему будет использовать «Шахтер»?

— Сейчас нет смысла ничего кардинально ломать. А уже на сборах будем строить тактику чуть иначе. Нужно приложить максимум усилий, чтобы в любом матче могли легко перестраиваться в зависимости от ситуации. Кстати, с опытными футболистами это делать легче. Хотя, повторюсь, очень люблю работать и с молодыми.

— Вы будете омолаживать команду или делать ставку на опытных? Использовать больше белорусов или легионеров?

— Не собираюсь делать революцию. Убрать полкоманды и привести столько же новичков — не по мне. Спокойно знакомлюсь с ребятами, а в паспорт игрокам никогда не смотрю. Но все равно хочется и усилить, и омолодить некоторые позиции. А каким коллектив будет в итоге, пока сложно говорить. Ведь в этом чемпионате за «Шахтер» из полевых футболистов регулярно играли максимум двенадцать человек.

— Это плохо?

— Очень. Как можно стать чемпионом, если нет ротации? Не знаю, с чем это связано. Вот сейчас смотрю на тренировках на футболистов, которых даже не видел на поле в матчах, и глаз радуется. Есть две игры, за которые хочется разобраться, чего они стоят. Конкуренция нужна: ну не могут двенадцать человек вытащить весь чемпионат! Не обижая Юру Ковалева, посмотрите, какой он был в период до октября. А сейчас выжат как лимон. Как он может выглядеть, в одиночку тянув столь энергозатратную позицию? Разгружать футболистов после четырех-пяти матчей важно и психологически, и физически, иначе они нехотя будут ошибаться. Как и любой человек. Они же не роботы.

— По ходу беседы вы часто говорили о задачах. А если бы пришлось выбирать: группа Лиги Европы или чемпионство в Беларуси?

— Разговаривал на эту тему с Головатым. Понимаю Ивана Ивановича: единственный раз «Шахтер» становился чемпионом в 2005 году, а на носу 2020-й. Буду ставить максимальные задачи перед собой и командой, однако допускаю, что наступит момент, когда придется сделать выбор. И отдать приоритет одной цели.

На мой взгляд, в первый год надо построить боеспособный коллектив, а для этого очень поможет международная практика. И, чтобы «Шахтер» увидели и немного о нем заговорили, постараться выйти в группу Лиги Европы. Вот это вижу первоочередной задачей на будущий сезон. Понимаете, там команда становится совсем иной, даже проведя шесть матчей в группе. Просто другой мир. И футболисты видят, к чему стремиться. А первоочередное сейчас — поставить команде игру, которая будет интересной и станет приносить результат. Если мы это сделаем, то очень недалеко окажется и остальное. А мечтать надо обо всем.