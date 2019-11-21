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Tesla представила электрический пикап Cybertruck и он доступен для заказа
22.11.2019 11:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck с необычным дизайном и высокими характеристиками.
Компания Tesla в основном известна как производитель электрических автомобилей и грузовика Semi Truck. Однако, в 2017 году Илон Маск рассказал о разработке фирменного электрического пикапа. Спустя пару лет регулярных слухов о будущем легком грузовике, новинка наконец-то была представлена в рамках презентации 21 ноября в Лос-Анджелесе. Пикап получил название Tesla Cybertruck и, как и ожидалось, обзавелся футуристическим дизайном.
Подробностями о грузовике Tesla Cybertruck рассказал сам Илон Маск, выступление которого можно посмотреть на YouTube. Как и многие другие автомобили компании, новинка будет выпускаться в трех различных версиях, отличающихся мощностью и длительностью работы от одного заряда, пишет
Кроме Tesla свои электропикапы представили несколько других компаний. Например, Ford планирует выпустить электрическую версию своей популярной модели F-150. Летом 2019 года компания показаларабочий прототип электропикапа F-150, отбуксировав с его помощью грузовой железнодорожный состав.Также достаточно необычный электропикап планирует выпустить компания Rivian Automotive. Ее пикап R1T будет иметь пятиместную конструкцию и аккумулятор, позволяющий проезжать более 640 километров на одном заряде. Кроме того, в нем будет установлены радары и лидар для полуавтономной езды. Компания собирается начать продажи пикапа в конце 2020 года. Кстати, недавно один из рабочих прототипов R1T заметили на дорогах Канады.
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Компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck с необычным дизайном и высокими характеристиками.
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