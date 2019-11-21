Tesla представила электрический пикап Cybertruck и он доступен для заказа

Источник материала: Ежедневник





Компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck с необычным дизайном и высокими характеристиками.

Компания Tesla в основном известна как производитель электрических автомобилей и грузовика Semi Truck. Однако, в 2017 году Илон Маск рассказал о разработке фирменного электрического пикапа. Спустя пару лет регулярных слухов о будущем легком грузовике, новинка наконец-то была представлена в рамках презентации 21 ноября в Лос-Анджелесе. Пикап получил название Tesla Cybertruck и, как и ожидалось, обзавелся футуристическим дизайном.

Подробностями о грузовике Tesla Cybertruck рассказал сам Илон Маск, выступление которого можно посмотреть на YouTube. Как и многие другие автомобили компании, новинка будет выпускаться в трех различных версиях, отличающихся мощностью и длительностью работы от одного заряда, пишет nplus1.ru . В зависимости от модификации, пикап будет оснащаться одним, двумя или тремя электрическими моторами, но все версии без исключения будут полноприводными. Одного аккумулятора будет хватать на преодоление 400, 480 или 800 километров. Старшая версия сможет разгоняться до 100 километров в час примерно за 2,9 секунды. Стоимость пикапа Tesla Cybertruck составит 40, 50 или 70 тысяч долларов.

Кроме Tesla свои электропикапы представили несколько других компаний. Например, Ford планирует выпустить электрическую версию своей популярной модели F-150. Летом 2019 года компания показаларабочий прототип электропикапа F-150, отбуксировав с его помощью грузовой железнодорожный состав.

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Также достаточно необычный электропикап планирует выпустить компания Rivian Automotive. Ее пикап R1T будет иметь пятиместную конструкцию и аккумулятор, позволяющий проезжать более 640 километров на одном заряде. Кроме того, в нем будет установлены радары и лидар для полуавтономной езды. Компания собирается начать продажи пикапа в конце 2020 года. Кстати, недавно один из рабочих прототипов R1T заметили на дорогах Канады.