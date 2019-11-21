Итоги областного этапа конкурса «Юный натуралист»

Источник материала: Новости Дзержинска

На областной этап республиканского конкурса «Юный натуралист» было представлено 39 творческих проектов: 10 работ от учреждений дополнительного образования детей и молодежи и 29 работ от учреждений общего среднего образования.

Конкурс проводился в очной и заочной формах по пяти номинациям. Интерактивные экспозиции в интересной и креативной форме представляли культуру здорового образа жизни и его составляющие: полезные привычки, правильное питание.

Творческие проекты отражают деятельность учреждений образования по привлечению учащихся к исследовательской деятельности в области растениеводства, цветоводства и экологических особенностей малой родины.

Участники конкурса в своих творческих проектах продемонстрировали современные подходы и приемы в оформлении интерьеров с использованием внутреннего озеленения помещений комнатными растениями. При оформлении фотозоны для улицы, отображающей уголок малой родины, школьники использовали растительный и природный материал, имеющий максимально продолжительную привлекательность, независимо от погодных условий.

В номинации «Вкусный и полезный»

Диплом II степени получил коллектив учащихся VIII класса ГУО «Даниловичский учебнопедагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» Дзержинского района (руководитель Потапчик Светлана Игоревна, учитель химии и биологии).

В номинации «Золотое чудо природы»

Диплом III степени получила Соколовская Виолетта, учащаяся XI класса, объединения по интересам «Экология вокруг нас» ГУО «Гимназия № 1 г. Дзержинска» (руководитель Филипович Алексей Игоревич, педагог дополнительного образования).