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Лобода появилась на постере с лидером Rammstein

22.11.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram рисованный постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна, пишет lenta.ru.

Также на плакате Frau & Mann, присутствуют Тилль Линдеманн и Петер Стормаре.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 21 Ноя 2019 в 11:39 PST

F & M — второй студийный альбом немецко-шведского дуэта Lindemann, который выходит сегодня, 22 ноября. Lindemann — проект, образованный 4 января 2015 года Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала.

В сентябре артистка признала, что проговорилась о том, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с Линдеманном. А этой весной Линдеманн дал интервью, в котором признался, что о его романе с Лободой пишут часто, однако это «тайна двух человек».

Тем не менее «тайной» их отношения назвать сложно. К примеру, недавно певица отпраздновала с Тиллем свой день рождения.

Известно, что Лобода познакомилась с солистом Rammstein в июле 2017 года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Более того, считается, что свою дочь Тильду певица в прошлом году родила именно от Тилля.

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Их отношения по-прежнему «тайна».
 
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