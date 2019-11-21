«Женский бизнес реже разоряется». Эксперты о том, какие проблемы есть у белорусских бизнесвумен

Источник материала: Tut.by

Женский бизнес в Беларуси в отличие от того, где всем заправляют мужчины, более стабильный и реже разоряется. Однако рентабельность у него ниже, что часто становится барьером, к примеру, для получения кредитов для дальнейшего развития. К таким выводам пришли исследователи Международной финансовой корпорации и Центра экономических исследований BEROC во время проведения исследования особенностей женского бизнеса в Беларуси.



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Эксперты в 2019 году провели исследование, в котором затронули множество вопросов, касающихся женского бизнеса в Беларуси. Они опросили 473 предприятия разных форм собственности, из них 110 оказались женскими. Исследователи определили как женский бизнес предприятия, которые принадлежат женщинам, где директор женщина и большинство управленческих решений принимает тоже женщина.

Если посмотреть, какие это предприятия по размеру, окажется, что большинство из них микроорганизации, где численность работников от 5 до 15 человек. Их среди выбранных оказалось 64. Малых предприятий — 32. Это те, где насчитывается от 16 до 100 работников. Средних было 14 — это от 101 до 250 работников.

Авторы исследования изучили женский бизнес в разных сферах, эксперты не брали только предприятия сельского и лесного хозяйства. Аналитики, к примеру, выяснили, чем занимаются женщины в сфере промышленности. Здесь они отбирали предприятия, где доля женщин в структуре собственности более 50%, директор женщина, и оно не должно было являться семейным бизнесом, то есть не принадлежать членам одной семьи.

Если говорить про промышленность, то женщины обычно занимаются производством пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды и мебели.

Лилия Коваль, вице-председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» подтвердила данные, полученные исследователями собственными наблюдениями.

— Действительно женщины в основном заняты в низкорентабельном малом и микробизнесе. Чаще всего они начинают бизнес по своему профессиональному образованию, — отметила Лилия Коваль. — Если швея, то это бизнес в сфере легкой промышленности. Если юрист, бухгалтер, то это будет оказание соответствующих услуг. И это свойственно для всей республики.

Эксперты также выяснили, что побуждает белорусских женщин открывать свое дело.

Все факторы, которые на это могли бы повлиять, разделили на две группы — стимулирующие и вынуждающие.





На большинство — 47% повлияли именно стимулирующие, то есть женщины хотели воплотить в жизнь свою бизнес идею, стремились обрести финансовую независимость и самостоятельность при принятии решений. Эксперты отметили, что вынуждающие факторы больше влияют на женщин в малых городах и сельской местности. Многие из них открыли свое дело именно потому, что мало зарабатывали или потеряли работу. Наибольшее количество вынужденных предпринимателей среди ИП 36%.

Также были опрошены 2000 человек, которые не имеют своего бизнеса. У них спросили, что им мешает открыть собственное дело. Большинство ответили, что причина в недостатке средств, то есть отсутствие стартового капитала. У женщин чаще всего встречающийся ответ был то, что они не верят в свою способность вести бизнес.

С какими препятствиями сталкиваются мужские и женские бизнесы. Это эксперты выясняли у 210 собственников бизнеса — мужчин и женщин. Из внешних барьеров на старте у мужчин и женщин проблемы схоже — это государственное регулирование и административные барьеры. Третьим барьером для мужчин была налоговая система, а для женщин — доступ к финансированию — сложности с тем, чтобы найти деньги начать свое дело.

Основным источником финансирования мужчины называли собственные заработанные средства. Большая часть женщин же для старта использовала собственные деньги и средства мужа или партнера.

На сегодня больше всего представителей бизнеса, по результатам опроса, волнует административный барьер и налоговая система. Важно отметить, что женскому бизнесу, по словам опрошенных, мешает недобросовестная конкуренция и маркетинговые барьеры — продвижение своих товаров и услуг. Вопрос финансирования для них уходит на второй план.

О внешнем финансировании за последние 5 лет большая часть респондентов ответила, что его не было. Это значит, что, к примеру, кредиты они не брали. Но женщин, которые так ответили, гораздо больше чем мужчин.

У меньшего количества женщин сейчас есть неудовлетворенная потребность в привлечении средств со стороны.

— Женский бизнес более осторожный, женщина не идет на риски, — поясняет Лилия Коваль. — Того уровня, который она на старте занимает, для нее вполне достаточно. С другой стороны она понимает, что даже при хорошем старте и стабильном развитии доступа к дополнительным средствам у нее нет. Потому что банки не рассматривают рентабельность для выдачи льготных кредитов менее 15%. У женщин такой рентабельности почти не бывает. Даже в промышленности и тем более в услугах.

Банки стараются захватить наиболее крупный, прибыльный и экспортоориентированный бизнес. Женский бизнес, как правило, не выходит на международный рынок. Поэтому для банков они менее интересны.

Однако эксперты отметили, что женский бизнес реже разоряется — мужской в кризис банкротится чаще, он менее рисковый и более стабильный.