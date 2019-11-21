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«Самый популярный певец Азии» выступит в Минске. Билеты - от 75 до 400 рублей
Источник материала: Tut.by
Первый сольный концерт всемирно известного казахстанского исполнителя и мультиинструменталиста
Димаша называют «Лучшим голосом планеты». В его голосе умещается баритон, тенор и альтино, мужская версия сопрано. Его вокальный диапазон составляет шесть октав. Он играет на семи инструментах и поет на девяти языках. Ему всего 25 лет. «Казахстанский чудо-голос», «Космический мальчик», Димаш Кудайберген выступит весной 2020 года в Минске.
В родном Казахстане он получил все мыслимые награды и премии. В Китае был признан «Самым популярным певцом Азии» по версии Top Chinese Music Awards, «Лучшим зарубежным певцом» по версии MTV, «Певцом года» по версии журнала «ОК» и еще десятком «самых-самых» по версии других музыкальных жюри. У него 114 фан-клубов в 46 странах, число его поклонников перевалило за 10 миллионов. Своих фанатов он зовет dears. В Азии он собирает самые большие стадионы — 150 тысяч зрителей одномоментно.
Димаш вырос в музыкальной семье, и это действительно наложило свой отпечаток на будущее. Но артист не почивает на лаврах, а продолжает работать над собой, совершенствуя свое мастерство. На его страничке в Instagram — 3 миллиона подписчиков со всего мира. О его творчестве отзываются Дрю Беримор, Лара Фабиан и Джеки Чан, а американская модель и актриса Ева Лонгория приглашает Димаша в качестве почетного гостя гала-концертов Global Gift в Париже и Каннах.
Услышать чарующий голос Димаша и его лучшие песни, а также захватывающее шоу, можно будет 4 апреля в Минск-Арене. Новая программа — это история самого артиста, чей путь не только успешен, но чаще тернист, полон сомнений, неудач и разочарований.
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Первый сольный концерт музыкального феномена Димаша Кудайбергена - всемирно известного казахстанского исполнителя и мультиинструменталиста - пройдет 4 апреля в...
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