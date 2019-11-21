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«Самый популярный певец Азии» выступит в Минске. Билеты - от 75 до 400 рублей

22.11.2019 11:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый сольный концерт всемирно известного казахстанского исполнителя и мультиинструменталиста Димаша Кудайбергена пройдет 4 апреля в Минск-Арене.


Фото: baribar.kz

Димаша называют «Лучшим голосом планеты». В его голосе умещается баритон, тенор и альтино, мужская версия сопрано. Его вокальный диапазон составляет шесть октав. Он играет на семи инструментах и поет на девяти языках. Ему всего 25 лет. «Казахстанский чудо-голос», «Космический мальчик», Димаш Кудайберген выступит весной 2020 года в Минске.

В родном Казахстане он получил все мыслимые награды и премии. В Китае был признан «Самым популярным певцом Азии» по версии Top Chinese Music Awards, «Лучшим зарубежным певцом» по версии MTV, «Певцом года» по версии журнала «ОК» и еще десятком «самых-самых» по версии других музыкальных жюри. У него 114 фан-клубов в 46 странах, число его поклонников перевалило за 10 миллионов. Своих фанатов он зовет dears. В Азии он собирает самые большие стадионы — 150 тысяч зрителей одномоментно.

Димаш вырос в музыкальной семье, и это действительно наложило свой отпечаток на будущее. Но артист не почивает на лаврах, а продолжает работать над собой, совершенствуя свое мастерство. На его страничке в Instagram — 3 миллиона подписчиков со всего мира. О его творчестве отзываются Дрю Беримор, Лара Фабиан и Джеки Чан, а американская модель и актриса Ева Лонгория приглашает Димаша в качестве почетного гостя гала-концертов Global Gift в Париже и Каннах.

  • «Один из самых интересных голосов, которые я слышал за последние 40 лет. Снимаю шляпу, у него нереально сумасшедший голос» — итальянский актер и музыкант Аль Бано.
  • «Если бы я закрыла глаза, подумала бы, что поют десять разных человек», — американская актриса Дрю Беримор.
  • «Я открыл для себя замечательного певца Димаша, который поразил всю публику своим удивительным голосом, и меня в том числе», — актер Джеки Чан.

Услышать чарующий голос Димаша и его лучшие песни, а также захватывающее шоу, можно будет 4 апреля в Минск-Арене. Новая программа — это история самого артиста, чей путь не только успешен, но чаще тернист, полон сомнений, неудач и разочарований.

Когда: 4 апреля, 19.00

Где:

Сколько: от 75 до 400 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Первый сольный концерт музыкального феномена Димаша Кудайбергена - всемирно известного казахстанского исполнителя и мультиинструменталиста - пройдет 4 апреля в...
 
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