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В Бресте в час пик произошло ДТП с маршруткой (официально)

22.11.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в вечерний час пик произошла авария с маршрутным такси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

В Бресте в час пик произошло ДТП с маршруткой (официально)

смотреть видео происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 ноября около 18.20 на одной из оживленных магистралей города. По предварительной информации, маршрутка ехала по Партизанскому проспекту. В это время водитель автомобиля Fiat Bravo с проспекта Республики поворачивала на улицу Московскую. На перекрестке транспортные средства столкнулись.

В Бресте в час пик произошло ДТП с маршруткой (официально)

В маршрутке были пассажиры, в легковушке в детском удерживающем устройстве - годовалый ребенок водителя. Никто в аварии не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются причина и виновник ДТП.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте в вечерний час пик произошла авария с маршрутным такси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук. смотреть видео...
 
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