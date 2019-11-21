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В Бресте в час пик произошло ДТП с маршруткой (официально)
22.11.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте в вечерний час пик произошла авария с маршрутным такси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 ноября около 18.20 на одной из оживленных магистралей города. По предварительной информации, маршрутка ехала по Партизанскому проспекту. В это время водитель автомобиля Fiat Bravo с проспекта Республики поворачивала на улицу Московскую. На перекрестке транспортные средства столкнулись.
В маршрутке были пассажиры, в легковушке в детском удерживающем устройстве - годовалый ребенок водителя. Никто в аварии не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
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В Бресте в вечерний час пик произошла авария с маршрутным такси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук. смотреть видео...
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