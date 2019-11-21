Брест впервые принимает Кубок Мира по спортивному зимнему плаванию

Источник материала: Виртуальный Брест

Ледяные порывы ветра и нелетняя температура воды (+8) этих спортсменов, кажется, не испугает. На гребном канале сегодня торжественно откроют I Кубок Мира по спортивному зимнему плаванию. Результаты турнира также пойдут в зачет V Кубка Беларуси «Белгарт Кубок».





Вчера в 25-метровом бассейне уже состоялись заплывы на 1 000 метров среди мужчин. В Бресте собралось около 200 пловцов из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Германии, Украины, Франции, Австрии, Китая.

ПРОГРАММА

22 ноября, пятница

12.00. Официальное открытие соревнований

12.40–16.00. Заплывы: 25м вольный стиль; 50м брасс; 100м вольный стиль; 25м баттерфляй; 25м на спине; 200м брасс; 400м

Награждение

23 ноября, суббота

11.00–15.00. Заплывы: 25м брасс; 50м вольный стиль; 100м брасс; 50м баттерфляй; 200м вольный стиль; эстафета 4х25м комплекс (смешанная)

15.00–16.45. Подведение итогов. Награждение

18.00. Официальное закрытие соревнований

Служба новостей Zarya.by

























фото из группы VK Гребного канала