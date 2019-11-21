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Брест впервые принимает Кубок Мира по спортивному зимнему плаванию

22.11.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ледяные порывы ветра и нелетняя температура воды (+8) этих спортсменов, кажется, не испугает. На гребном канале сегодня торжественно откроют I Кубок Мира по спортивному зимнему плаванию. Результаты турнира также пойдут в зачет V Кубка Беларуси «Белгарт Кубок».

Брест впервые принимает Кубок Мира по спортивному зимнему плаванию

Вчера в 25-метровом бассейне уже состоялись заплывы на 1 000 метров среди мужчин. В Бресте собралось около 200 пловцов из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Германии, Украины, Франции, Австрии, Китая.

ПРОГРАММА

22 ноября, пятница

12.00. Официальное открытие соревнований

12.40–16.00. Заплывы: 25м вольный стиль; 50м брасс; 100м вольный стиль; 25м баттерфляй; 25м на спине; 200м брасс; 400м

Награждение

23 ноября, суббота

11.00–15.00. Заплывы: 25м брасс; 50м вольный стиль; 100м брасс; 50м баттерфляй; 200м вольный стиль; эстафета 4х25м комплекс (смешанная)

15.00–16.45. Подведение итогов. Награждение

18.00. Официальное закрытие соревнований

Служба новостей Zarya.by

Брест впервые принимает Кубок Мира по спортивному зимнему плаванию

Брест впервые принимает Кубок Мира по спортивному зимнему плаванию

Брест впервые принимает Кубок Мира по спортивному зимнему плаванию

Брест впервые принимает Кубок Мира по спортивному зимнему плаванию

Брест впервые принимает Кубок Мира по спортивному зимнему плаванию

Брест впервые принимает Кубок Мира по спортивному зимнему плаванию

фото из группы VK Гребного канала

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 64
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  Ледяные порывы ветра и нелетняя температура воды (+8) этих спортсменов, кажется, не испугает. На гребном канале сегодня торжественно откроют I Кубок Мира по...
 
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