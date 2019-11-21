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Брест впервые принимает Кубок Мира по спортивному зимнему плаванию
22.11.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ледяные порывы ветра и нелетняя температура воды (+8) этих спортсменов, кажется, не испугает. На гребном канале сегодня торжественно откроют I Кубок Мира по спортивному зимнему плаванию. Результаты турнира также пойдут в зачет V Кубка Беларуси «Белгарт Кубок».
Вчера в 25-метровом бассейне уже состоялись заплывы на 1 000 метров среди мужчин. В Бресте собралось около 200 пловцов из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Германии, Украины, Франции, Австрии, Китая.
ПРОГРАММА
22 ноября, пятница
12.00. Официальное открытие соревнований
12.40–16.00. Заплывы: 25м вольный стиль; 50м брасс; 100м вольный стиль; 25м баттерфляй; 25м на спине; 200м брасс; 400м
Награждение
23 ноября, суббота
11.00–15.00. Заплывы: 25м брасс; 50м вольный стиль; 100м брасс; 50м баттерфляй; 200м вольный стиль; эстафета 4х25м комплекс (смешанная)
15.00–16.45. Подведение итогов. Награждение
18.00. Официальное закрытие соревнований
Служба новостей Zarya.by
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Ледяные порывы ветра и нелетняя температура воды (+8) этих спортсменов, кажется, не испугает. На гребном канале сегодня торжественно откроют I Кубок Мира по...
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