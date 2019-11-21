В Каменецком районе могут появиться три новых музея — в Каменце, Высоком и Волчине

Источник материала: Виртуальный Брест

Каменецкому району нужны новые музеи — в самом райцентре, в Высоком и Волчине. Об этом сказал председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук, открывая в Каменецкой государственной детской школе искусств областной семинар-практикум руководителей учреждений образования в сфере культуры Брестской области «Роль детских школ искусств в идеологическом и нравственном воспитании подрастающего поколения».





— В Каменце только один музей — Каменецкая башня. А у нас есть столько всего, о чем хочется рассказать и что нужно показать! В том числе и экспонаты из Музея хлеба, который создавал дважды Герой Соцтруда Владимир Леонтьевич Бедуля в деревне Рясна. Самому западному городу Беларуси Высокому нужен музей. В Волчине, где восстанавливается уникальный Свято-Троицкий костел, тоже должен быть музей. Тем более что есть человек, который знает историю деревни, который готов этим заниматься. Деревня вошла в состав успешного хозяйства, думаю, оно поможет с музеем, — Валентин Зайчук рассказал гостям, что по популярности у туристов Каменецкий район в области занимает второе место после Бреста.

В районе в Государственный список историко-культурного наследия Беларуси внесены 35 памятников архитектуры, 20 памятников археологии, 22 памятника истории и технология ткачества двухосновных покрывал — всего 78 объектов.

Вчера для участников семинара был дан концерт духовной музыки в Свято-Симеоновском соборе Каменца — каменная церковь построена в 1914 году и является памятником архитектуры. Выступили воспитанники и педагоги детской школы искусств.





В Каменецкой башне звучала музыка Средневековья. А в церкви деревни Рожковка гости, затаив дыхание, слушали рассказ настоятеля храма Игоря Перковского об иконе Рожковской Божией матери и чудесном спасении жителей деревни от расстрела в 1942 году.

Вечером во Дворце культуры воспитанники Каменецкой государственной детской школы искусств дали отчетный концерт.





Сегодня семинар-практикум продолжается. В программе открытые уроки и круглый стол, где участники мероприятия обсудят насущные проблемы в работе школ искусств и роль художественного образования в воспитании школьников.