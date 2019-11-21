ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Каменецком районе могут появиться три новых музея — в Каменце, Высоком и Волчине

22.11.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Каменецкому району нужны новые музеи — в самом райцентре, в Высоком и Волчине. Об этом сказал председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук, открывая в Каменецкой государственной детской школе искусств областной семинар-практикум руководителей учреждений образования в сфере культуры Брестской области «Роль детских школ искусств в идеологическом и нравственном воспитании подрастающего поколения».

В Каменецком районе могут появиться три новых музея — в Каменце, Высоком и Волчине

— В Каменце только один музей — Каменецкая башня. А у нас есть столько всего, о чем хочется рассказать и что нужно показать! В том числе и экспонаты из Музея хлеба, который создавал дважды Герой Соцтруда Владимир Леонтьевич Бедуля в деревне Рясна. Самому западному городу Беларуси Высокому нужен музей. В Волчине, где восстанавливается уникальный Свято-Троицкий костел, тоже должен быть музей. Тем более что есть человек, который знает историю деревни, который готов этим заниматься. Деревня вошла в состав успешного хозяйства, думаю, оно поможет с музеем, — Валентин Зайчук рассказал гостям, что по популярности у туристов Каменецкий район в области занимает второе место после Бреста.

В районе в Государственный список историко-культурного наследия Беларуси внесены 35 памятников архитектуры, 20 памятников археологии, 22 памятника истории и технология ткачества двухосновных покрывал — всего 78 объектов.

Вчера для участников семинара был дан концерт духовной музыки в Свято-Симеоновском соборе Каменца — каменная церковь построена в 1914 году и является памятником архитектуры. Выступили воспитанники и педагоги детской школы искусств.

В Каменецком районе могут появиться три новых музея — в Каменце, Высоком и Волчине

В Каменецкой башне звучала музыка Средневековья. А в церкви деревни Рожковка гости, затаив дыхание, слушали рассказ настоятеля храма Игоря Перковского об иконе Рожковской Божией матери и чудесном спасении жителей деревни от расстрела в 1942 году.

Вечером во Дворце культуры воспитанники Каменецкой государственной детской школы искусств дали отчетный концерт.

В Каменецком районе могут появиться три новых музея — в Каменце, Высоком и Волчине

Сегодня семинар-практикум продолжается. В программе открытые уроки и круглый стол, где участники мероприятия обсудят насущные проблемы в работе школ искусств и роль художественного образования в воспитании школьников.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Каменецкому району нужны новые музеи — в самом райцентре, в Высоком и Волчине. Об этом сказал председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук, открывая в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги областного этапа конкурса «Юный натуралист»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика