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Телефонные мошенники за сутки похитили деньги с банковских карт более 10 жителей Брестской области

22.11.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области за сутки от действий телефонных мошенников пострадали более десяти человек, с банковских карт которых похитили деньги, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Телефонные мошенники за сутки похитили деньги с банковских карт более 10 жителей Брестской области

"В последние несколько дней на территории Брестской области наблюдается всплеск активности злоумышленников, которые звонят на мобильные телефоны граждан и под видом представителя банковского учреждения пытаются завладеть реквизитами их платежных карт, конфиденциальными данными. Звонящие сообщают абонентам, что необходимо срочно осуществить какие-либо действия с карточкой, так как кто-то либо пытается похитить с нее деньги, либо оформляет кредит или производит подозрительную оплату", - рассказали подробности преступной схемы в УВД.

Так, за последние сутки в правоохранительных органах области зарегистрировано более подобных фактов, восемь из которых случились в Барановичах. На уловку злоумышленников попались владельцы карточек различного возраста. Самому старшему потерпевшему исполнилось 64 года, самому младшему - 17 лет. Доверчивые граждане лишились сумм от Br65 до Br8,4 тыс.

"Следует обращать внимание, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию, а номер банковской платежной карты им всегда известен", - подчеркнули в УВД.

 
 
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  В Брестской области за сутки от действий телефонных мошенников пострадали более десяти человек, с банковских карт которых похитили деньги, сообщила БЕЛТА...
 
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