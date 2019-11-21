Телефонные мошенники за сутки похитили деньги с банковских карт более 10 жителей Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области за сутки от действий телефонных мошенников пострадали более десяти человек, с банковских карт которых похитили деньги, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.





"В последние несколько дней на территории Брестской области наблюдается всплеск активности злоумышленников, которые звонят на мобильные телефоны граждан и под видом представителя банковского учреждения пытаются завладеть реквизитами их платежных карт, конфиденциальными данными. Звонящие сообщают абонентам, что необходимо срочно осуществить какие-либо действия с карточкой, так как кто-то либо пытается похитить с нее деньги, либо оформляет кредит или производит подозрительную оплату", - рассказали подробности преступной схемы в УВД.

Так, за последние сутки в правоохранительных органах области зарегистрировано более подобных фактов, восемь из которых случились в Барановичах. На уловку злоумышленников попались владельцы карточек различного возраста. Самому старшему потерпевшему исполнилось 64 года, самому младшему - 17 лет. Доверчивые граждане лишились сумм от Br65 до Br8,4 тыс.

"Следует обращать внимание, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию, а номер банковской платежной карты им всегда известен", - подчеркнули в УВД.