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Закрытый канал: в Беларуси создают защищенную связь для высших чиновников
22.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси разрабатывают защищенную мобильную связь для высших должностных лиц, сообщает телеканал «МИР 24».
Для белорусских специалистов это совершенно новое направление. На первом этапе сделали правительственную стационарную спецсвязь. Ею пользуется президент страны Александр Лукашенко. В перспективе предполагается выпустить не только защищенные мобильные телефоны, но и мессенджеры.
На совещании с представителями силовых ведомств Лукашенко особенно подчеркнул необходимость создания секретной мобильной связи.
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Сейчас завершается этап тестовой эксплуатации спецтелефонов. В планах – выпустить не только защищенные мобильные телефоны, но и мессенджеры.
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