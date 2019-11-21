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Закрытый канал: в Беларуси создают защищенную связь для высших чиновников

22.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси разрабатывают защищенную мобильную связь для высших должностных лиц, сообщает телеканал «МИР 24».

«Сейчас уже проходит завершающий этап тестовой эксплуатации этих телефонов, что называется, в боевых условиях. Розданы должностным лицам эти телефоны. Они реально работают. Определяются слабые места. Есть сильные стороны - это безопасность, что самое главное», – отметил государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Станислав Зась.

Для белорусских специалистов это совершенно новое направление. На первом этапе сделали правительственную стационарную спецсвязь. Ею пользуется президент страны Александр Лукашенко. В перспективе предполагается выпустить не только защищенные мобильные телефоны, но и мессенджеры.

На совещании с представителями силовых ведомств Лукашенко особенно подчеркнул необходимость создания секретной мобильной связи.



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Сейчас завершается этап тестовой эксплуатации спецтелефонов. В планах – выпустить не только защищенные мобильные телефоны, но и мессенджеры.
 
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