Посмотрите, как белорусские танки «танцуют» вальс

Источник материала: Tut.by

Белорусские танкисты исполнили танковый вальс и сняли это на видео . Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны.

Ролик был снят в Печах. На кадрах видно, как 42-тонные боевые машины синхронно «танцуют» под легендарный вальс Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Во время вальса экипажи находятся в машинах в боевом положении, люки закрыты, обзор местности у механиков-водителей ограничен.

Чтобы подготовить механика — водителя танка, курсанта сначала обучают на тренажере, а потом — на боевой технике на различной местности, днем и ночью, в разных погодных условиях.

Напомним, что в этом году белорусские танкисты взяли серебро «Танкового биатлона — 2019», оставив позади экипажи из 21 страны.