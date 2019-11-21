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Посмотрите, как белорусские танки «танцуют» вальс
Источник материала: Tut.by
Белорусские танкисты исполнили танковый вальс и сняли это на
Ролик был снят в Печах. На кадрах видно, как 42-тонные боевые машины синхронно «танцуют» под легендарный вальс Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Во время вальса экипажи находятся в машинах в боевом положении, люки закрыты, обзор местности у механиков-водителей ограничен.
Чтобы подготовить механика — водителя танка, курсанта сначала обучают на тренажере, а потом — на боевой технике на различной местности, днем и ночью, в разных погодных условиях.
Напомним, что в этом году белорусские танкисты
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На кадрах видно, как 42-тонные боевые машины синхронно «танцуют» под легендарный вальс Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
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