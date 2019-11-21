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ВОЗ: четверо из пяти подростков слишком мало двигаются. Чем это чревато и сколько активности нужно

22.11.2019 11:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четверо из пяти подростков в возрасте от 11 до 17 лет недостаточно физически активны, пишет BBC. Доклад Всемирной организации здравоохранения опубликован в журнале The Lancet. Отсутствие физической активности наносит ущерб здоровью детей, развитию их умственных способностей и социальных навыков.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

По рекомендации ВОЗ, подростки должны уделять физической активности час в день. Это может быть бег, езда на велосипеде, плаванье, футбол, катание на лыжах и другие виды активного отдыха. Физическая активность снижает риск многих заболеваний: от сердечного приступа до диабета.

Эксперты ВОЗ предполагают, что причина таких результатов — в том, что многие родители сейчас ставят успеваемость в школе в приоритет перед физической активностью. А подростки то свободное время, которое у них есть, предпочитают провести за компьютером.

Проблема недостаточной физической активности подростков касается многих стран. Лучше всего по статистике ВОЗ дела со спортом обстоят у детей в Бангладеше: там необходимый час физкультуре не уделяет 66% детей (два из трех). Меньше всего физической активности у мальчиков на Филиппинах (93%) и девочек из Южной Кореи (97%). В целом, во многих странах есть тенденция: мальчики активнее девочек.

Профессор Рассел Винер, президент Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья в Великобритании, охарактеризовал результаты как «вызывающие беспокойство».

— Более активные дети имеют меньше проблем с физическим и психическим здоровьем и в целом имеют лучшую успеваемость в школе. Нужно, чтобы спорт был доступнее для детей и подростков — но это проще сказать, чем сделать.

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Четверо из пяти подростков в возрасте от 11 до 17 лет недостаточно физически активны.
 
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