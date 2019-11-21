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Россия раскритиковала ОБСЕ за оценку белорусских выборов

22.11.2019 11:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский МИД опубликовал комментарий об оценках наблюдения за парламентскими выборами в Беларуси.

Как говорится в комментарии, "за выборами наблюдали более тысячи международных представителей, в том числе 350 из России. Многие входили в состав миссий различных международных организаций.

Наблюдатели от СНГ, ШОС, Парламентского собрания Союза Беларуси и России признали, что выборы были проведены открыто и на высоком организационном уровне, соответствовали нормам национального законодательства и международным стандартам. 

Напротив, объединенная миссия под руководством БДИПЧ ОБСЕ с участием парламентариев ПАСЕ и ПА ОБСЕ заявила, что прошедшая кампания «не отвечала международным стандартам демократических выборов» и демонстрировала «полное пренебрежение» к свободе собраний, ассоциации и выражения мнений.

Складывается впечатление, что эти миссии работали в разных странах и уж точно следовали разным правилам и методологии. 


В СНГ, как известно, действуют четкие международно-правовые нормы – кишиневская Конвенция 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод. Что касается БДИПЧ, то этот институт работает на принципах, которые он сам кулуарно придумал и которые директивными органами ОБСЕ не утверждались. 

Многие страны, включая Россию, неоднократно призывали к разработке согласованных правил наблюдения и выдвигали конкретные инициативы на этот счет.

Российская сторона приветствует успешное проведение в Беларуси парламентских выборов, которые прошли при полном уважении международных демократических стандартов. 

Считаем оценки миссии под руководством БДИПЧ необъективными и политизированными. Сожалеем,  что с ними солидаризировались США и страны Евросоюза"
 
 
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Российский МИД опубликовал комментарий об оценках наблюдения за парламентскими выборами в Беларуси.
 
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