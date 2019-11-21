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Для решения проблем в АПК Витебской области предлагается создать суперкрупный холдинг

22.11.2019 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для решения проблем в агропромышленном комплексе Витебской области в регионе предлагается создать суперкрупный холдинг. Соответствующий проект указа обсуждается сегодня в Витебске на совещании с участием Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я ознакомился с проектом указа. Основные положения предусматривают радикальную перестройку всей системы управления агропромышленным комплексом Витебской области, а предлагаемый суперкрупный холдинг займет две трети ее территории", - сказал глава государства.

"Может быть, не сразу сегодня, пусть это будет большим началом, но мы должны принять решение о дальнейшем не просто развитии Витебщины, но о ее благополучном существовании. Допустить ошибки нельзя. Время экспериментов закончено", - подчеркнул белорусский лидер.
 
Теги: Витебск
 
 
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Для решения проблем в агропромышленном комплексе Витебской области в регионе предлагается создать суперкрупный холдинг. Соответствующий проект указа...
 
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