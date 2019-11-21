Для решения проблем в АПК Витебской области предлагается создать суперкрупный холдинг

"Я ознакомился с проектом указа. Основные положения предусматривают радикальную перестройку всей системы управления агропромышленным комплексом Витебской области, а предлагаемый суперкрупный холдинг займет две трети ее территории", - сказал глава государства.





"Может быть, не сразу сегодня, пусть это будет большим началом, но мы должны принять решение о дальнейшем не просто развитии Витебщины, но о ее благополучном существовании. Допустить ошибки нельзя. Время экспериментов закончено", - подчеркнул белорусский лидер.