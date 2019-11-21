Крупнейшая сделка в истории начала трещать по швам

Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает Financial Times.





Долгое время сделкой занимались такие компании, как JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse и Goldman Sachs. Но теперь решено, что размещением акций займутся HSBC, а также саудовские NCB и Samba Capital.





Британский HSBC остался в партнерах, так как он работает на финансовом рынке Саудовской Аравии и владеет долей Saudi British Bank, одного из крупнейших банков страны. Источники издания утверждают, что в первую очередь Эр-Рияд хотел бы видеть инвесторов из стран Персидского залива.





До объявления о выходе на IPO власти королевства оценивали компанию в два триллиона долларов. Однако глобальные банки были гораздо скромнее. Например, Bank of America не исключил, что стоимость Saudi Aramco упадет до 1,22 триллиона, а Goldman Sachs спрогнозировал 1,6 триллиона долларов. После такой информации Саудовская Аравия снизила предварительную оценку до 1,7 триллиона долларов.





Объем размещения станет известен 5 декабря, но пока предполагается продажа 1,5 процента акций компании в диапазоне 8-8,5 доллара за акцию. Для размещения была выбрана саудовская биржа Tadawul.





Выход на IPO нефтяной компании много раз откладывался из-за различных проблем. В последний раз это произошло после атаки беспилотников на завод и месторождение в Саудовской Аравии. Тогда компании пришлось временно сократить добычу в два раза.





Тогда эксперты отмечали, что королевство не сможет гарантировать, что такие атаки не повторятся, и это угрожает доходам. Средства от продажи акций компании предполагается направить в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии, чтобы использовать их для экономических реформ.





Это IPO могло стать крупнейшим в истории. Но сейчас доходы королевства от сделки оцениваются в 24 миллиарда долларов, что не позволит побить рекорд китайской Alibaba, которая в 2014 году привлекла 25 миллиардов.





Ранее Bloomberg отмечал, что во многом успех первичного размещения акций Saudi Aramco зависит от политики России и ее нефтяных компаний. В день, когда станет известна окончательная цена размещения, пройдет заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с участием России. Там обсудят дальнейшее продление соглашения о сокращении мировой добычи нефти, чтобы поддержать цены.