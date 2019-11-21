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Пощады не будет: идеологу СК дали 6 лет, хотя прокурор просил всего 3

22.11.2019 11:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оглашен приговор по делу Андрея Качура, бывшего начальника отдела центрального аппарата Следственного комитета.

Пощады не будет: идеологу СК дали 6 лет, хотя прокурор просил всего 3
Андрея Качура признали виновным в подстрекательстве к даче взятки на сумму 25 тысяч долларов и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима. 

Гособвинитель запрашивал для бывшего сотрудника Следственного комитета три года колонии.

Андрей Качур спокойно воспринял приговор. В суд он пришел с большой клетчатой сумкой с вещами — ожидал, что его возьмут под стражу прямо во время оглашения приговора. Во время следствия, напомним, он находился на свободе.

Напомним, в феврале 2019 года Андрею Качуру были предъявлены обвинения в коррупционном преступлении. В СК он отвечал за кадровую и идеологическую работу.

Председатель СК Иван Носкевич заявлял, что поводом для отставки обвиняемого стала информация, полученная «от смежного ведомства» — о коррупционном преступлении. 

Постановление о возбуждении уголовного дела подписал Носкевич, предварительное следствие проводила группа следователей центрального аппарата СК.

По версии следствия, к Качуру обратился его давний товарищ — бизнесмен Андрей Казачок, в отношении которого было возбуждено уголовное дело об уклонении в уплате налогов. 

Казачок просил Качура помочь, тот договорился с начальником управления, которое расследовало дело, Ильей Волозиным, что друга не возьмут под стражу и что приговор в итоге не будет связан с ограничением или лишением свободы. Цена вопроса — 25 тысяч долларов. 

Андрей Качур настаивает, что передал Волозину в два этапа всю сумму, себе ничего не присваивал.


Казачок в итоге получил пять лет «химии», он до сих пор отбывает наказание и считает, что его «кинули» на деньги.

Уголовное дело по факту получения взятки не возбуждено. Илья Волозин на свободе и, по нашим данным, не является фигурантом уголовного дела. Однако в производстве Следственного комитета есть дело о мошенничестве (ч.4 ст. 209 УК) — вероятно, речь идет о 25 тысячах долларов, условия о том, что Казачок остается на свободе, не выполнены.

Адвокат Качура и сам обвиняемый просил суд о снисхождении, указывали на 20 лет «безупречной» службы бывшего сотрудника СК. 

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.
 
 
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Оглашен приговор по делу Андрея Качура, бывшего начальника отдела центрального аппарата Следственного комитета.
 
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