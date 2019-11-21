Год без перемен и уже с дефицитом

Ведь бюджет — это своего рода призма, через которую можно более-менее досконально увидеть, что зачастую ускользает в комментариях официальных лиц или читается между строк нормативных документов.





Публикация данных о республиканском бюджете всегда вызывает неподдельный интерес. Пусть это не все госфинансы, но все же основная их часть.





Главной новостью бюджета на 2020 год безусловно является наличие дефицита — превышения расходов над доходами. Само по себе это явление не является уникальным или редким, но для Беларуси в условиях настоящих реалий это отражение результатов как внешних шоков в виде российского налогового маневра, так и общего состояния структуры экономики, которая не блещет эффективностью.





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В 2020 году нас ожидает рост расходов бюджета на 16%, в время как доходы возрастут только на 3%. Если учесть, что инфляция в стране при самом благоприятном стечении обстоятельств окажется в пределах 5%, то это означает что доходы государства снизятся в реальном выражении, а расходы существенно возрастут.





В 2020 году дефицит республиканского бюджета составит 995 млн. рублей или чуть более 105 руб. в расчете на одного жителя. В текущем году бюджет планируется исполнить с профицитом 1,7 млрд рублей (или 180 рублей на человека), что позволяет государству чувствовать себя более свободно в расходовании средств, что так важно перед президентской избирательной компаниями.





В будущем году выпадающие доходы государство будет восполнять главным образом за счет внешних заимствований и путем размещения облигаций внутри страны. Суммарный объем средств, который Беларусь планирует получить таким образом — около 2 млрд. в долларах США, то есть государство возьмет в долг по 205 долларов на каждого жителя Беларуси.





Одновременно государству необходимо будет справляться с весомым долгом, который к октябрю текущего года составил около 43 млрд. рублей. Это порядка 2 168 доллара США на каждого жителя страны. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят 8,7 млрд. рублей, из которых только обслуживание долга обойдется в 2,7 млрд. рублей.





Кроме того, большую часть долга мы заплатим в валюте — 3,8 млрд. долларов США. Всего в 2020 году платежи по госдолгу составят около 918 рублей на каждого белоруса, что сопоставимо со средней заработной платой.





Крокодил не ловится, не растет кокос…





Возможности по обслуживанию государственного долга во многом зависят от эффективности реального сектора экономики. А он, судя по прогнозу для экономики Беларуси на будущий год, эффективной работой блистать не будет.









Особенно прибыльной работы от экономики государство не ожидает — собрать налогов на прибыль планируют меньше, чем годом ранее. Выпадающие доходы замещаются ростом поступлений от налогов на товары и услуги — главным образом от НДС и акцизов, которые включаются в цены товаров и услуг, то есть фактически уплачиваются покупателями.





Кроме того, государство получает деньги за счет налогообложения внешней торговли. В значительной степени за счет внешней торговли калийными удобрениями и продуктами нефтепереработки.





Первые должны принести в бюджет 1,4 млрд. рублей, а вторые 1,07 млрд. рублей (вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты). Еще за счет активизации экспорта в целом.





И тут интересно взглянуть на цифры, которые бюджет отводит поступлениям от пошлин по различным странам. Так, поступления от торговли (ввозные и прочие пошлины) в рамках ЕАЭС возрастут только в торговле с Арменией, а в случае с Россией, Казахстаном и Кыргызстаном остаются на прежнем уровне или снижаются. То есть, несмотря на все усилия расшевелить торговлю в рамках ЕАЭС, особого роста здесь не ожидается.





Любопытно, что дополнительные 200 млн. рублей таможенных платежей государство планирует получить за счет «стимулирования ввоза легковых автомобилей из третьих стран путем снижения в 2 раза таможенных платежей для инвалидов I – II группы и многодетных родителей».





В неналоговой части доходов государство ожидает роста дивидендов. Доходы от перечисления части прибыли предприятий и государственных объединений в бюджет должны возрасти по сравнению с прошлым годом на 11,5% и достичь 659 млн. рублей.





Кроме того, заметно снижены планы по поступлениям от конфискации — в два с половиной раза, а план по поступлениям от штрафов ниже на 8 процентов. Это логично — при отсутствии ожиданий относительно роста экономики штрафовать может быть просто не из чего.





Любопытна графа «Безвозмездные поступления». Государство в будущем году ожидает поступление в 500 млн на безвозмездной основе от зарубежных государств. С одной стороны, деньги немалые, но годом ранее здесь ожидались суммы в три раза больше, а значит, возможностей изыскать такую поддержку становится все меньше.





Кроме того, традиционно поддержку республике окажет столица. Оставаясь самым эффективным и прибыльным регионом, столица, вымывая ресурсы из прочих областей, делится с ними частью своих доходов. В 2020 году Минск должен направить 857 млн. рублей в республиканский бюджет или по 430 рублей на каждого жителя столицы.





Все идет по плану





Что касается направления расходования средств республиканского бюджета, то здесь в будущем году серьезных изменений не предвидится. Что, безусловно, ожидаемо в год проведения избирательной кампании.









И тем не менее, в целом расходы государственного бюджета возрастут на 15%: за счет роста расходов на государственную деятельность (+21%), на оборону (+6%), судебную и правоохранительную деятельность (+7%), на национальную экономику (+9,9%), здравоохранение (+24,9%), образование (+12,5%).





Наиболее значительные дополнительные расходы будущем году государство направит на сферу ЖКХ (в 4,9 раза больше) и развитие воздушного транспорта (в 2,5 раза больше). В первом случае это средства на строительство объектов инфраструктуры к жилью и государственные программы в сфере ЖКХ, многие из которых в двадцатом завершаются.





Во втором случае это затраты на завершение подпрограммы «Развитие гражданской авиации Республики Беларусь» госпрограммы развития транспортного комплекса. Кроме того, дополнительные 45 млн. рублей планируется собрать для республиканского фонда универсального обслуживания Министерства связи, отчисления в который включаются операторами связи в затраты, т.е. фактически лягут на потребителя услуг.





Предстоящий год — год проведения избирательной кампании. На эти цели из республиканского бюджета будет направлено 36,8 миллионов рублей или почти по четыре рубля на одного жителя страны, что представляет небольшую сумму для бюджета. Только, пожалуй, именно эти четыре рубля могут оказаться для общества в конечном счете самым дорогим из расходов бюджета. Ведь именно от них будут зависеть предстоящие пять лет в стране.





Что касается более отдаленной перспективы расходования средств республиканского бюджета, то здесь уместно вспомнить модные нынче слова о новой нормальности.





Применительно к Беларуси это означает жизнь в условиях дефицита господдержки в течение ближайших трех лет, в обстоятельствах, когда существующие источники роста себя во многом исчерпали и, следовательно, есть запрос на создание новых драйверов роста. Ответить на этот вызов предстоит новому правительству, которое будет сформировано после проведения президентских выборов.









Однако общая тенденция налицо — выжимание максимального эффекта и существующей структуры экономики без попыток ее реформирования далее будет все более сложной задачей.