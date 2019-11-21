Убитый за доллар. Кому была выгодна смерть Джона Кеннеди

Источник материала: Аргументы и факты

22 ноября 1963 года 35-й президент США Джон Кеннеди с женой ехал в открытом лимузине по Далласу, когда по нему был открыт огонь. Зрелище было ужасным: кусок черепа жертвы выстрелом отбросило на капот, обезумевшая Жаклин Кеннеди непроизвольно метнулась собирать то, что ещё секунды назад было улыбающейся головой мужа...

​Раненый президент умер спустя 35 минут, не приходя в сознание. А в сознании человечества эта смерть до сих пор остаётся одной из главных загадок ХХ века. Однако Николай Стариков, писатель, историк, уверен, что знает имя заказчика этой кровавой драмы.

Ни пули, ни мозга

Странностей в этом деле дейст­вительно много. Налицо была явная незаинтересованность следствия в расследовании, притом что генпрокурором страны был Роберт Кеннеди, брат убитого! Несмотря на это, следст­вие изначально начало противоречить здравому смыслу.

Взять траекторию пули. Есть любительская кинозапись проезда кортежа: на плёнке видно, что тело президента в момент выстрела отбрасывает назад. А книгохранилище, откуда якобы стрелял бывший морпех 24-летний Ли Харви Освальд (официально именно он считается убийцей Дж. Кеннеди), находилось позади кортежа, и пуля, выпущенная оттуда, должна была толкнуть тело жертвы вперёд. Это законы физики! Далее: из винтовки, которая не являлась самозарядной (т. е. нужно передёргивать затвор), Освальд якобы сделал примерно за 5 секунд 3 выстрела. Позже повторить этот результат не смогли лучшие снайперы. А Освальд считался никудышным стрелком...

Пуля, попавшая в голову Кеннеди, почему-то отсутствует в материалах дела. Официальное сообщение звучит поразительно: «пуля распалась в теле президента». Словно речь о кусочке сахара, попавшем в горячий чай... Таинственно исчез и сам мозг погибшего, взятый на экспертизу. А затем случилось небывалое количество (больше полусотни!) загадочных смертей людей, связанных с убийством Кеннеди. Хирург, проводивший вскрытие тела президента, был найден в своём доме застрелившимся. Разбился в автокатастрофе таксист, подвозивший Освальда. Та же участь постигла одного из свидетелей убийства Кеннеди, который видел «двоих мужчин, стрелявших из-за ограды». Были застрелены полицейский и журналист, побывавшие в доме Освальда...

Сам Освальд был арестован, вины он не признал. А два дня спустя во время перевозки из полицейского управления в тюрьму к нему спокойно подошёл неизвестный и застрелил почти в упор. Мыслимо ли это - вот так запросто позволить убить подозреваемого в убийстве главы государства? Впрочем, и убийцу «убийцы», Джека Руби, ждёт печальный конец: через 3 года он вдруг заболеет смертельной болезнью и скоропостижно умрёт. И все концы уйдут в воду...

Игра по-крупному

Кто же мог обеспечить такое странное поведение следствия, такую странную охрану подозреваемых, не говоря уже про слабую охрану самого президента? Очевидно, что заговор против президента (кстати, слово «заговор» звучало в расследовании комиссии Конгресса в 1979 г., но потом по требованию спецслужб его результаты отменили) возник не со стороны неких внешних сил - СССР, кубинских эмигрантов и пр. Никому подобное было бы не под силу. Заговор возник в самом американском государстве, причём в некой его могущественной части. Но кому в США могла быть выгодна смерть президента?

Мой ответ таков: за несколько месяцев до гибели Кеннеди подписал указ № 11110, который разрешал Минфину США эмитировать национальную валюту в обход Федеральной резервной системы (ФРС). За этим читалось желание вывести ФРС из финансовой игры, в которую банкиры к тому времени уже заигрались. Но вместо этого из игры вывели самого Кеннеди...

Посмотрите, что написано на американских денежных купюрах: «Federal Reserve Note», банкнота Федрезерва. Притом что ранее, до создания ФРС, на банкнотах писали: «United States Note», т. е. банкнота Соединённых Штатов. Чувствуете разницу? Монополия ФРС на эмиссию долларов (а это самая выгодная монополия мира!) покоится на одном законодательном акте, подписанном президентом В. Вильсоном в 1913 г. Достаточно одного подобного акта, чтобы разрушить монополию. Джону Кеннеди это не удалось (его указ № 11110 не был отменён, но фактически не исполнялся), но ведь это мог попытаться сделать его брат - тот самый генпрокурор...

Спустя 5 лет после гибели Джона Роберт сам баллотировался в президенты. И в тот день, когда выиграл праймериз от своей партии, он был застрелен при подозрительных обстоятельствах, вероятнее всего, собственным охранником. Интересно, что убийство Роберта Кеннеди случилось ровно через 5 лет после подписания того самого указа, который погубил его брата. Похоже на то, что влиятельнейшие банкиры, стоящие за Федрезервом, подали знак: тот клан, чьи представители попытались предать Систему, в политике США больше никакой роли играть не будет. Так оно и вышло.

Была ли после убийст­ва Кеннеди усилена охрана первых лиц?

- В некоторых странах и сегодня глав государств возят по улицам в открытом автомобиле, - рассказал «АиФ» Александр Коржаков, бывший руководитель Службы безопасности Президента РФ. - Если спецслужбами проведена соответствующая профилактика, то почему не возить? Закрытая машина сама по себе - не гарантия: скажем, ручной гранатомёт «Муха», реактивная противотанковая граната «Стрела» способны пробить любую, даже бронированную машину. Для отражения атаки и была создана «антитеррори­стическая» капсула, в которой находится президент, когда едет в автомобиле. Сконструирована она по принципу башни у современных танков: снаряд её не пробивает, а, скользя, отскакивает. Хотя броня там тоньше, чем танковая. Да, у такой машины из-за огромного веса и кабина меньше, и тормозной путь длиннее. Зато даже в самой страшной аварии капсула не разрушится... Когда-то наши бронированные машины с такой защитой были надёжнее, чем американские. Но президенты у нас уже давно пересели на «мерседесы», там капсулы похуже. Впрочем, никакие меры не способны гарантировать 100% безопасности...