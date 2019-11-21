Грузовой «киберпанк»: Tesla представила пикап Cybertruck

Источник материала: Tut.by

Да, таких пикапов мы еще не видели — на специальном мероприятии в дизайнерской студии Tesla в Калифорнии представлен первый пикап марки. И какой! Можно подумать, что перед нами очередной концепт-кар, но, по словам разработчиков Cybertruck, именно в таком виде машина выйдет на рынок!





Внешность грузовичка Tesla с клиновидным кузовом больше напоминает футуристичный бронетранспортер — при создании пикапа дизайнеры вдохновлялись не только фильмом «Бегущий по лезвию» 1982 года (к слову, события в нем разворачиваются в ноябре 2019 года), но и Lotus Esprit, снимавшегося в ленте «Шпион, который меня любил» про Джеймса Бонда.









Длина пикапа достигает 5,88 м, ширина машины немногим более 2 м, а высота — 1,9 м. У Cybertruck несущий кузов, созданный по схеме экзоскелета, как говорят в компании — панели выполнены из сверхпрочной стали холодного проката. Опять-таки, если верить Tesla, используемая в ракетах SpaceX Starship сталь настолько крепкая, что способна выдержать удары кувалдой и выстрелы из оружия калибром 9 мм. Салон с двумя рядами сидений (по три места в каждом) рассчитан на посадку до шести человек, а длина грузовой платформы достигает 1,98 м. Заявленная грузоподъемность — 1,6 тонны.





Все «кибертраки» станут оснащаться пневмоподвеской, изменяющей клиренс пикапа — на бездорожье величина дорожного просвета может достигать 40 см. Для удобства погрузки предусмотрен большой откидной борт, который можно превратить в трап для заезда на платформу, а задняя часть кузова опускается. Также на презентации был показан электрический квадроцикл Tesla, характеристик которого пока не обнародовано.





Мощность электродвигателей и емкость батарей Cybertruck пока не разглашаются, но известно, что для пикапа предложат три модификации. Базовая версия — с одним электромотором и задним приводом, запас хода у которой превышает 400 км. Версия Dual Motor AWD располагает полным приводом и пробегом более 480 км на одной зарядке. На вершине гаммы окажется модификация Tri-Motor AWD с тремя электромоторами и более 850 км запаса хода! Она же окажется и самой динамичной — 2,9 секунды разгона до 97 км/ч (60 миль в час) и 210 км/ч максимальной скорости. В зависимости от версии пикапы могут увезти прицеп массой от 3,4 до 6,35 тонн.





Выпуск пикапов Tesla начнется лишь в конце 2021 года, а топ-версия с тремя электромоторами и вовсе подоспеет спустя год. В компании уже озвучили цены для рынка США — от 39 900 до 69 900 долларов.