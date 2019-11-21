«Здравствуйте, я ваша тетя». В Минске покажут музыкальный фарс в английском стиле

Источник материала: Tut.by

Музыкальный фарс в английском стиле «Здравствуйте, я ваша тетя» покажут 2 декабря в КЗ «Минск» .



Фото предоставлено организаторами

Оперетта «Здравствуйте, я ваша тетя», известная всем по старому доброму фильму, заиграет новыми красками на сцене КЗ «Минск» 2 декабря. Основой этой авантюрной и нестареющей истории с переодеваниями стал сюжет пьесы-фарса английского драматурга Брэндона Томаса (1914−1948) «Тетушка Чарли», которая прославила своего автора. Действие истории происходит в Англии конца XIX века.

Комические ситуации и неожиданные повороты сюжета стремительно следуют друг за другом. Музыкальная драматургия спектакля добавляет ярких красок царящей на сцене атмосфере озорства и веселья. И несмотря на множество смешных и нелепых ситуаций, в итоге торжествуют гармония и любовь.

Актерский состав оперетты может похвастаться своим разнообразием и красивыми голосами: Бабс — Виктор Богаченко, солист Московской оперетты, заслуженный артист России с десятками постановок за плечами. Дона Роза — Елена Сошникова, заслуженная артистка России, обладательница Гран-при I Всероссийского конкурса артистов оперетты и мюзикла и обладательница Гран-при Международного конкурса артистов оперетты и мюзикла.

Музыкальное оформление также удивит вас: английские, мексиканские, русские, бразильские народные песни, дуэты из опер, музыка из кинофильмов, мюзиклов и оперетт. Постановка вобрала в себя лучшее из пьесы Томаса, фильма Титова и оперетты Фельцмана. Он красочный, веселый и неутомительный — словом, такой, какой и должна быть настоящая оперетта.

Когда: 2 декабря, 19.00 Где: КЗ Минск Сколько: от 20 до 60 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ