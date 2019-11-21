Ходит по врачам, ругается с бывшей. Как сегодня живет Виктор Салтыков

Память подводит

Судя по официальному сайту Виктора Салтыкова, уходящий 2019 год был для артиста не очень богат на события, хотя его соцсети говорят об обратном. Несмотря на то что певец разменял седьмой десяток, он активно пользуется Instagram. До инстазвезды ему, конечно, далеко, но 50 тысяч подписчиков на дороге тоже не валяются.

Сегодня увидеть Салтыкова проще всего на каком-нибудь федеральном канале. На телевидении исполнитель хита «Островок» часто предстает в самых неожиданных амплуа. Например, в одном из выпусков «Модного приговора» он вдохновенно размышлял на тему любви российских женщин к люрексу. А в «Жить здорово» рассказывал Елене Малышевой о том, что у него проблемы с памятью. «Мне жена говорит: „Витя, тебе надо что-то с этим делать, учи стихи, изучай языки, делай что-нибудь, что не даст засохнуть мозгам“», — делился артист, попутно вспоминая и о проблемах со зрением. Но действительно ярких ТВ-проектов или хороших интервью у Салтыкова пока не было. То ли не зовут, то ли времени не хватает для более серьезных программ, ведь он продолжает записывать новый музыкальный материал. Скоро даже обещает выпустить очередной альбом. «В этот сборник вошли песни, которые несомненно вызовут чувство приятной ностальгии в новом звучании. При работе над этими композициями, как и всегда, я вложил в них свою душу и сердце. Мне хочется верить, что они придутся вам по вкусу и настроению», — сообщает артист в своих соцсетях. Одна из песен альбома, которая называется «Я знаю так мало», уже выложена на Youtube, но, судя по всему, желающих «поностальгировать» вместе с Виктором за пару месяцев с момента ее публикации нашлось немного: всего около тысячи человек. В это время клипы старшей дочери Салтыкова Алисы, которая недавно начала покорять отечественный шоу-бизнес, собирают в десятки раз больше просмотров. Наверное, начинающая артистка могла бы дать отцу несколько дельных советов о том, как продвигать себя в Сети, но вот незадача, по словам девушки, со своим известным отцом она практически не общается. Ее мать, первая супруга Виктора Ирина Салтыкова, подтверждает слова дочери. Но у самого исполнителя на этот счет иное мнение. «Мы с ней периодически дружим, иногда есть конфликты минимальные, но у меня и с младшей дочкой есть конфликты. Это нормально», — делился Салтыков с журналистами. Кстати, дочь певца от второго брака тоже пошла по его стопам и даже принимала участие в одной из «Фабрик звезд». В отличие от сестры, она не использует фамилию папы, а выступает под псевдонимом Анна Мун.

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Старость не радость

Несмотря на то что Виктор Салтыков уже давно ведет спокойную и вроде бы ничем не примечательную жизнь со своей второй супругой Ириной Метлиной, периодически он все-таки попадает в громкие скандалы. Например, пару лет назад все СМИ бурно обсуждали публичные разборки артиста с бывшей женой Ириной Салтыковой. Бывшие супруги встретились на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и припомнили друг другу все, что только могли. Ирина — загулы и пьянство мужа. Виктор — адюльтер Салтыковой, который якобы произошел у него на глазах. Удивительно, что артисты обошлись только словесной перепалкой, казалось, еще немного — и дело дойдет до рукоприкладства.

Еще одна неприятная история случилась с Виктором около года назад. Артиста не пустили в Киев. Официальная причина отказа во въезде в страну звучала странно. «Я сегодня приехал на Украину, в Киев, и меня не пустили, представляете? Я в этом году был четыре раза, в этот раз не пустили, обосновали это все отсутствием денежных средств. Я немалобюджетный человек, у меня есть средства», — делился артист со своими подписчиками в Instagram.

О том, что Салтыков — действительно, как он сам выразился, «немалобюджетный человек», говорит не только прекрасный дом певца, но и его плотный гастрольный график. Тех, кто готов вспомнить свою молодость под старые хиты Салтыкова, до сих пор очень много. Да и сам Виктор даже не думает пока уходить из любимой профессии, главное, чтобы здоровье не подвело, ведь несколько лет тому назад у него диагностировали гипертонию. Врач тогда посоветовала исполнителю «заняться собой». И, хотя артист чувствовал себя прекрасно, он все же прислушался к словам доктора, поскольку знал о своей плохой наследственности: «У нас в роду все практически умирали от инсультов, это такая закономерность по материнской линии. По отцовской линии все немного иначе, бабушка прожила 105 лет, и, наверное, этот ген мне и помогает справляться с этими проблемами». Теперь в рационе Салтыкова значительно меньше соли и сладкого, чай с сахаром и тортом ему больше не светит, но на большие жертвы Виктор до сих пор не готов. Певец уверяет, что не ощущает свое высокое давление, а подскакивает оно лишь потому, что он слишком «эмоциональный человек». С последним точно не поспоришь.