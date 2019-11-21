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В Беларуси требуют вернуть деньги всем, кто оплатил пошлины на электрокары
Источник материала: KYKY>
Если помните, мы уже
Как авторы обращения объясняют свою просьбу:
Текст обращения выглядит так:
«Электромобили – экологический вид транспорта, который стремительно развивается в странах Запада. Такой транспорт особенно актуален для Беларуси, которая вынуждена закупать нефть. Зато в Беларуси будет избыток электроэнергии с запуском АЭС. В 2017 году Беларусь выступила инициатором на заседании ЕАЭС по поводу отмены таможенной пошлины на электромобили. Но в ЕАЭС, по понятным нам причинам, такую инициативу не поддержали. В связи с этим, предлагаем возможность соблюдения требований ЕАЭС и одновременного удовлетворения интересов владельцев электромобилей, граждан Республики Беларусь, в вопросе уплаты таможенных пошлин.
Мы предлагаем властям компенсировать сумму пошлины на электромобили [их] владельцам, гражданам Республики Беларусь. Полагаем, это не нарушает общие договоренности ЕАЭС и воплощает в жизнь планы властей по стимулированию развития электротранспорта в Беларуси».
Как поддержать инициативу?
Если вы согласны с мнением авторов петиции, можете перейти по
Напомните: почему в Беларуси всё ещё есть эти пошлины?
Потому что власти оказались бессильны. Как говорилось в
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Если помните, мы уже рассказывали о попытке водителей обратиться к властям, чтобы те убрали пошлины на ввоз электрокаров в Беларусь. Чиновники отвергли эту идею (на...
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