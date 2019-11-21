В Беларуси требуют вернуть деньги всем, кто оплатил пошлины на электрокары

Источник материала: KYKY

Если помните, мы уже рассказывали о попытке водителей обратиться к властям, чтобы те убрали пошлины на ввоз электрокаров в Беларусь. Чиновники отвергли эту идею (на самом деле все честно: не хватило полномочий перед Евразийским экономическим союзом), поэтому беларусы придумали новую идею. Судя по петиции на сайте «Удобный город», они требуют вернуть деньги всем, кто уже уплатил пошлины на электрокары.

Как авторы обращения объясняют свою просьбу:

Текст обращения выглядит так:

«Электромобили – экологический вид транспорта, который стремительно развивается в странах Запада. Такой транспорт особенно актуален для Беларуси, которая вынуждена закупать нефть. Зато в Беларуси будет избыток электроэнергии с запуском АЭС. В 2017 году Беларусь выступила инициатором на заседании ЕАЭС по поводу отмены таможенной пошлины на электромобили. Но в ЕАЭС, по понятным нам причинам, такую инициативу не поддержали. В связи с этим, предлагаем возможность соблюдения требований ЕАЭС и одновременного удовлетворения интересов владельцев электромобилей, граждан Республики Беларусь, в вопросе уплаты таможенных пошлин.

Мы предлагаем властям компенсировать сумму пошлины на электромобили [их] владельцам, гражданам Республики Беларусь. Полагаем, это не нарушает общие договоренности ЕАЭС и воплощает в жизнь планы властей по стимулированию развития электротранспорта в Беларуси».

Как поддержать инициативу?

Если вы согласны с мнением авторов петиции, можете перейти по ссылке и оставить свою подпись, как это сделали уже 213 человек. Спустя 16 дней электронное обращение пойдет в Министерство экономики, а также в Государственный таможенный комитет. Мы сообщим вам, чем закончится вся эта история.

Напомните: почему в Беларуси всё ещё есть эти пошлины?

Потому что власти оказались бессильны. Как говорилось в прошлом ответе , наша страна не может менять суммы на таможенные пошлины, единые для стран Евразийского экономического союза. Нет таких прав. При этом в конце 2017 года страна уже предлагала убрать пошлины на электромобили, но ее никто не поддержал. Так или иначе, Беларусь не оставляет попыток – и готовит новые предложения по обнулению пошлин в отношении электрокаров. Их рассматривают заинтересованные госорганы, которые учитывают интересы беларуских производителей и потребителей электромобилей.