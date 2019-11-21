ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске бесправник на мотоцикле погонялся с ГАИ и получил штраф 1500 рублей

22.11.2019 12:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бесправник на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ, но упал и сбежал. Мужчину нашли, оштрафовали и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября в Минске. Сотрудники ГАИ в районе улицы Немига заметили мотоцикл Suzuki без регистрационного знака. Милиционеры включили проблесковые маячки и потребовали у водителя остановиться. Мотоциклист требование проигнорировал и попытался скрыться.

В ходе преследования байкер грубо нарушал ПДД. В какой-то момент он не справился с управлением и упал на газон, после чего сбежал, бросив мотоцикл. Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 24-летний минчанин. Его задержали по месту жительства.

В отношении мотоциклиста инспекторы составили административные протоколы, в том числе за нарушение правил разметки и требований дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения, езду без прав, невыполнение требований об остановке.

По совокупности правонарушений байкеру назначили штраф в размере около 1500 рублей и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник для (не)курильщиков и конкурс пародий. Куда сходить в Витебске в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика