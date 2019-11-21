В Минске бесправник на мотоцикле погонялся с ГАИ и получил штраф 1500 рублей

Источник материала: Tut.by

Бесправник на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ, но упал и сбежал. Мужчину нашли, оштрафовали и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября в Минске. Сотрудники ГАИ в районе улицы Немига заметили мотоцикл Suzuki без регистрационного знака. Милиционеры включили проблесковые маячки и потребовали у водителя остановиться. Мотоциклист требование проигнорировал и попытался скрыться.

В ходе преследования байкер грубо нарушал ПДД. В какой-то момент он не справился с управлением и упал на газон, после чего сбежал, бросив мотоцикл. Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 24-летний минчанин. Его задержали по месту жительства.

В отношении мотоциклиста инспекторы составили административные протоколы, в том числе за нарушение правил разметки и требований дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения, езду без прав, невыполнение требований об остановке.

По совокупности правонарушений байкеру назначили штраф в размере около 1500 рублей и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.