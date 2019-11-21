Праздник для (не)курильщиков и конкурс пародий. Куда сходить в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В субботу горожан приглашают на конкурс пародий, акцию МЧС о вреде курения и «День заботливых родителей». А в воскресенье обязательно стоит сходить на встречу с Алексеем Талаем — человеком, который лишился рук и ног, но не потерял вкуса к жизни.

«День заботливых родителей»





Когда: 23 ноября, с 15.00 до 18.00 Где: ВГУ имени Машерова (пр. Московский, 33) Вход: свободный

Родителей с детьми, бабушек и дедушек с внуками, а также будущих мам и пап приглашают на «День заботливых родителей». В одном месте соберутся более 30 образовательных центров, школ и студий — они расскажт все о себе и помогут выбрать вашему ребенку занятие по душе.

В программе: «зеркальные» люди, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, конкурсы и игры, лекции, концерт, показ мод и многое другое.

Детали — в группе .

Встреча с Алексеем Талаем



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где: «Чердачок Beatles club» (ул. Октябрьская, 12) Когда: 24 ноября, 17.00 Вход: свободный

Алексея Талая называют «белорусским Ником Вуйчичем». Только Вуйчич — известный проповедник из США — родился без ног и рук, а Талай, уроженец Орши, потерял их в юности, после несчастного случая.

Сегодня Алексей Талай — предприниматель и благотворитель, мотивационный спикер, посетивший со своими выступлениями многие страны Европы и США. А еще он — счастливый отец четверых детей .

Но и это еще не все: в начале 2017-го года, в возрасте 34 лет, Алексей занялся профессиональным спортом. И за короткий срок стал членом национальной паралимпийской сборной Беларуси по плаванию.

Приходите на встречу с Алексеем — не пожалеете. Этот человек умеет мотивировать!

Городской конкурс пародий «Точь-в-точь»



КДЦ «Первомайский»

Где: КДЦ «Первомайский» (ул. Максима Горького, 120) Когда: 23 ноября, 11.00 Вход: 2,5 рубля

В КДЦ «Первомайский» состоится городской конкурс пародий «Точь-в-точь». В нем — три номинации: «Двойник», «Пародия», «Живой звук».

— В конкурсе будет 11 номеров. К примеру, один участник исполнит композиции из репертуара Владимира Высоцкого и группы «ДДТ». Задача конкурсантов — как можно точнее попасть в образ тех исполнителей, кого они будут пародировать, — пояснили TUT.BY организаторы.

Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!»



Фото с сайта relaaz.be

Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15В) Когда: 23 ноября, 13.00 Вход: бесплатный

«Мы не курим! Мы любим жизнь!» — под таким девизом в «ТриО» пройдет акция МЧС. Вы, конечно, знаете, что курение — опасная привычка. Но, может быть, именно в этот день вы точно решите с ней завязать? А заодно получите за это сладости и подарки.

Интересно будет и тем, кто не курит. Например, можно будет проверить объем своих легких.

Хороших выходных, друзья!