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Праздник для (не)курильщиков и конкурс пародий. Куда сходить в Витебске в выходные
Источник материала: Tut.by
В субботу горожан приглашают на конкурс пародий, акцию МЧС о вреде курения и «День заботливых родителей». А в воскресенье обязательно стоит сходить на встречу с Алексеем Талаем — человеком, который лишился рук и ног, но не потерял вкуса к жизни.
«День заботливых родителей»
Родителей с детьми, бабушек и дедушек с внуками, а также будущих мам и пап приглашают на «День заботливых родителей». В одном месте соберутся более 30 образовательных центров, школ и студий — они расскажт все о себе и помогут выбрать вашему ребенку занятие по душе.
В программе: «зеркальные» люди, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, конкурсы и игры, лекции, концерт, показ мод и многое другое.
Детали — в
Встреча с Алексеем Талаем
Алексея Талая называют «белорусским Ником Вуйчичем». Только Вуйчич — известный проповедник из США — родился без ног и рук, а Талай, уроженец Орши, потерял их в юности, после несчастного случая.
Сегодня Алексей Талай — предприниматель и благотворитель, мотивационный спикер, посетивший со своими выступлениями многие страны Европы и США. А еще он — счастливый
Но и это еще не все: в начале 2017-го года, в возрасте 34 лет, Алексей
Приходите на встречу с Алексеем — не пожалеете. Этот человек умеет мотивировать!
Городской конкурс пародий «Точь-в-точь»
В КДЦ «Первомайский» состоится городской конкурс пародий «Точь-в-точь». В нем — три номинации: «Двойник», «Пародия», «Живой звук».
— В конкурсе будет 11 номеров. К примеру, один участник исполнит композиции из репертуара Владимира Высоцкого и группы «ДДТ». Задача конкурсантов — как можно точнее попасть в образ тех исполнителей, кого они будут пародировать, — пояснили TUT.BY организаторы.
Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!»
«Мы не курим! Мы любим жизнь!» — под таким девизом в «ТриО» пройдет акция МЧС. Вы, конечно, знаете, что курение — опасная привычка. Но, может быть, именно в этот день вы точно решите с ней завязать? А заодно получите за это сладости и подарки.
Интересно будет и тем, кто не курит. Например, можно будет проверить объем своих легких.
Хороших выходных, друзья!
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В субботу горожан приглашают на конкурс пародий, нескучную акцию МЧС о вреде курения и «День заботливых родителей». А в воскресенье обязательно стоит сходить на...
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