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Naviband выпустили клип, в котором сняли своих фанатов

22.11.2019 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на YouTube вышел новый клип группы Naviband на песню «Один из нас». В видео снялись фанаты коллектива, которые приехали на съемки со всей Беларуси. Смотрим!

Артем Лукьяненко и Ксения Жук рассказывают, что новую песню решили посвятить слушателям. Для клипа хотели выбрать героев среди фанатов, объявили кастинг. Но выбрать так и не смогли: заявок было много, а каждый человек был интересным и ярким, со своей историей.

— Поэтому решили пригласить самых активных участников нашего фан-клуба. С радостью позвали бы всех, но опасались, что сцена Дома культуры просто не выдержит.

Самому младшему фанату, который снялся в клипе, всего пару месяцев. Старшему — 64 года. Многие ради съемок приехали из других городов. И это несмотря на то, что съемки проходили рано утром в будний день, а кастинг был объявлен всего за два дня.

Вместе с выпуском песни группа объявила дату выхода нового альбома — 5 декабря. Значительную часть средств на альбом удалось собрать с помощью краудфандинга.

Navidand выступят в минском Prime Hall 20 февраля.

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Сегодня на YouTube вышел новый клип группы Naviband на песню «Один из нас». В видео снялись фанаты коллектива, которые приехали на съемки со всей Беларуси. Смотрим!
 
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