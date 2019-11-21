Нацбанк - о банковских мошенниках, крадущих деньги с карт. Как защититься от них

Источник материала: Tut.by

После того как за два дня в милицию обратилось более 150 человек, ставших жертвами телефонных мошенников и лишившихся денег с карточек, на проблему обратил внимание Нацбанк. В главном банке рассказали, как чаще всего ведут себя мошенники, к каким хитростям прибегают и что делать, если вы попались на уловки злоумышленника.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Такой метод мошенничества, очень распространенный в последнее время, называется вишинг.

— Он заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т.д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой с целью хищения денежных средств, — поясняют в Нацбанке.

В частности, в последнее время мошенники особенно часто притворяются именно сотрудниками банков, в том числе служб безопасности, и просят предоставить паспортные данные, реквизиты карточек, коды, которые приходят на телефон. Для достоверности на фоне может звучать шум, имитирующий работу контакт-центра банка. А еще злоумышленники пользуются программами-анонимайзерами. С их помощью можно сделать так, чтобы телефон, с которого поступает вызов, определялся как официальный номер банка. Есть и другой вариант: в номере может быть заменена одна цифра в расчете на то, что клиент не обратит на это внимания.

Как правило, мошенники действуют по следующим сценариям: либо сообщают, что на клиента ведут атаку мошенники и ему нужно сообщить свои данные, чтобы заблокировать счета, либо уведомляют о якобы поступившей заявке на кредит, которую нужно отменить, а для этого опять же сообщить свои данные.

— Обращаем внимание на то, что сотрудник банка при звонке клиенту заранее должен знать все необходимые ему данные. Поэтому сообщать кому-то реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные ни в коем случае нельзя, — подчеркивают в Нацбанке.

Если вам поступил такой звонок, нужно повесить трубку, самому перезвонить в контакт-центр своего банка (не перезванивать по номеру, с которого вам позвонили, а самому его набрать) и следовать инструкциям оператора.

— В случае, если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денежных средств, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с заявлением в правоохранительные органы, — говорят в Нацбанке.