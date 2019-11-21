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На Пинщине прошел региональный этап конкурса "100 идей для Беларуси"

22.11.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Недавно в Молотковичской средней школе собрались молодые ученые Брестчины для участия в зональном этапе республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».

Конкурс проходит под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи, который представляет креативным ребятам площадку для инициатив, а также помогают реализовать лучшие инновационные стартапы. Кроме того, этот проект активизирует деятельность молодых ученых и изобретателей, повышает их мотивацию, объединяет для общения и обмена опытом в создании инновационных продуктов.
Пинск представили колледж легкой промышленности, Полесский госуниверситет, лицеи ПолесГУ и строителей.




Так, студент Полесского госуниверситета Станислав Косько подготовил проект по производству кормов для аквариумных рыбок. Одним из преимуществ проекта является отсутствие аналогов среди отечественных производителей, конкурентная цена продукта в сравнении с имеющимися. На данный момент автором разработаны технологическая карта производства и рецепты кормов. Теперь же требуются инвестиции для реализации проекта, и получить эту возможность можно, приняв участие в конкурсе «100 идей для Беларуси».

В нынешнем году хорошо подготовился колледж легкой промышленности: здесь представили четыре проекта. Среди них «Qfix - система обслуживания автомобилей». Авторы проекта уверены, что эта платформа даст возможность при помощи расширенных фильтров подбора автовладельцам выбрать наиболее подходящий автосервис. Система будет хранить всю информацию о клиентах, их автомобилях, ремонте и заказе услуг. В будущем при покупке-продаже автомобиля это поможет избежать обмана и утаивания каких-либо повреждений или дефектов. Платформа настроена объединить все автосервисы и автовладельцев в одном месте, фильтровать их по разным категориям, по общим признакам.




Помимо этих двух на областной отбор прошли проекты учащейся Молотковичской средней школы Анны Синкевич «Гидроаккумулятор энергии быстрого подключения» и учащегося Дрогичинской средней школы №1 Евгения Кульбеда «Автоматическая система учета питания».

Желаем ребятам удачи и реализации свои проектов.

Ирина ДЕНИСОВИЧ
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Недавно в Молотковичской средней школе собрались молодые ученые Брестчины для участия в зональном этапе республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». ...
 
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