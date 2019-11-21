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Заплатили дважды. Три грустные истории о людях, погнавшихся за дешевизной

22.11.2019 12:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Заплатили дважды. Три грустные истории о людях, погнавшихся за дешевизной
globallookpress.com

«Сняла» квартиру не глядя

Алина переехала в Москву из Пензы – в фирме знакомых появилась вакансия с хорошей зарплатой. «Был вариант жить в хостеле и искать параллельно квартиру в аренду, но мой брат был против, чтобы я тратила деньги, и пригласил на время пожить у него с женой. У них малогабаритная квартира, совмещенная кухня с комнатой, там и вдвоем тесно. Плюс ездить на работу было очень неудобно –  полтора часа в один конец. Я к таким расстояниям не привыкла и очень уставала. Постоянно искала отдельную квартиру для себя, но все варианты рядом с офисом были очень дорогими. Плюс надо заплатить комиссию агенту и еще депозит. Это получается 150 тысяч (2350$) выложить, а это мой шестимесячный заработок в Пензе. У меня столько денег не было», – признается девушка.

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Однажды в одной группе с объявлениями по аренде жилья в социальной сети Алина нашла предложение, которое ей было по карману – однушка возле метро  за 35 тысяч рублей (550$) в месяц. Хозяева уезжали из Москвы в другую страну и хотели сдать квартиру «аккуратной девушке».

Буквально через 10 минут после публикации объявления она написала владельцу жилья, что готова снять квартиру. Мужчина ответил, что желающих оказалось слишком много, а «придержать» жилплощадь для Алины он не может. Но девушке очень понравились и квартира, и цена, и она уговаривала собственника сдать однушку ей. «Я писала ему, что даже буду убираться два раза в неделю и отправлять ему фотографии, что все в порядке», – рассказала Алина "АиФ".

«В итоге он сделал вид, что сдался, но попросил меня перевести ему 15 тысяч (235$) на электронный кошелек – якобы для гарантии, что я не буду искать другую квартиру, а ему не придется перед отъездом искать другого жильца. Я дошла до ближайшего торгового центра, нашла там терминал и перевела ему деньги. С того момента на свою страничку в социальной сети он не заходил. Это уже потом я догадалась, что надо было внимательно изучить, что это за человек, что его аккаунт создан несколько дней назад, без фотографий и без друзей», – сокрушается Алина.

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«Умные» часы с сюрпризом

Москвич Андрей давно хотел купить «умные» часы, но цены «кусались». Но в одном интернет-магазине молодой человек все-таки нашел гаджет по приемлемой для него стоимости – вдвое дешевле, чем у других продавцов. 

«Курьер доставил запечатанный пакет. Внутри лежала коробка от тех часов, которые я хотел. Также там была зарядка как от них, браслет (как-то странно изогнутый), инструкции на китайском и английском языках и, собственно, что-то очень похожее на сами часы. Я зарядил часы, попробовал подключить их к телефону. Но телефон их не видел. Воспользовался кьюар-кодом, который был в инструкции, но он ссылался на какое-то левое приложение», – делится Андрей.

Он попытался связаться по телефону, указанному на сайте интернет-магазина, чтобы вернуть стоимость товара и доставки. Но ему никто не ответил.

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Приехали за автомобилем

В конце 2014 года, когда из-за обвала нефтяных котировок курс рубля обновлял исторические минимумы, в Россию за автомобилями потянулись соседи по Таможенному союзу – покупать машины в России жителям Беларуси и Казахстана оказалось выгоднее.

Но те времена прошли, российская валюта укрепилась, и цены на некоторые авто в Беларуси снова оказались привлекательнее, чем в России. Но семья минчанки Ольги вдохновилась опытом знакомых, успевших обзавестись машиной в РФ, и захотела его повторить.

Вместе с отцом девушка просматривала популярные российские ресурсы с объявлениями о продаже автомобилей. И нашла то, что искала – седан в хорошем состоянии за 300 тысяч рублей (4700$). Ольга списалась с продавцом, тот подробно рассказал ей об авто, отправил фотографии. «И мы решили – едем в Москву, – рассказывает девушка. Договорились с продавцом, купили билеты на поезд, остановились у родственников. Продавцом оказался не простой человек, а автосалон, договор о купле-продаже надо было заключать с ним. А там столько людей: продавцы, юристы… Сказали, что прямо сейчас автомобиль мы не получим – не готовы документы, но можно оставить расписку с задатком в 10% от стоимости машины.

Папа подписал расписку, оставил деньги, а когда мы вернулись в салон за автомобилем, в договоре стояла совсем другая стоимость – полмиллиона рублей. А у нас было только 300 тысяч. Хотели обратиться в полицию, но оказалось, что это бессмысленно – в расписке, подписанной папиной рукой, черным по белому сказано, что если покупатель отказывается от сделки, сумма задатка не возвращается. Вот так мы съездили в Москву, потратили время и деньги, вернулись ни с чем».

Как не подарить деньги аферистам

Все эти истории наглядно показывают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Чтобы не стать жертвой мошенников, прежде всего нужно понимать, что любой товар не может стоить дешевле аналога у других продавцов в несколько раз.

Перед тем, как заплатить за вещь, изучите информацию о продавце, почитайте отзывы. Всегда внимательно читайте договор о купле-продаже. И никогда не переводите деньги людям, которых не знаете.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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