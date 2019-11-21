IOWA выпустили новый клип. Он о пластике, который захватывает планету

Источник материала: Tut.by

Сегодня на YouTube-канале группы IOWA вышел ролик на новую песню «Маяки». И это не просто клип. Группа презентует его как пронизывающее видео о загрязнении окружающей среды.

Чтобы воссоздать атмосферу глобального апокалипсиса, в павильоне киностудии «Ленфильм» построили декорации экологической катастрофы. В течение трех дней участники IOWA вместе с художником-декоратором Ксенией Цель собирали пластиковые бутылки и жестяные банки по друзьям и знакомым. А когда и этого оказалось недостаточно, купили еще 80 килограммов мусора. Все отходы после съемок клипа отсортировали и сдали на переработку.

Режиссером видео стал Владимир Беседин, который уже работал с группой над клипом «Бьет бит». На саму песню Катю Иванчикову вдохновила борьба за озеро Байкал , на берегу которого собирались строить завод по розливу бутилированной воды.

— Моя подписчица пропросила подписать петицию о закрытии завода на Байкале, чем вдохновила меня написать песню про людей, в которых я верю. Про людей, которые освещают проблемы, принимают решения, берут на себя ответственность и делают все, чтобы исправить проблему здесь и сейчас — говорит Катя.

Читайте также Могилев и нашли время для TUT.BY">

«Тима Белорусских — совершенный талант». IOWA приехали к родным в Могилев и нашли время для TUT.BY

Группа IOWA спела в передаче «Вечерний Ургант» известную белорусскую песню