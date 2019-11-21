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IOWA выпустили новый клип. Он о пластике, который захватывает планету
Источник материала: Tut.by
Сегодня на YouTube-канале группы IOWA вышел ролик на новую песню «Маяки». И это не просто клип. Группа презентует его как пронизывающее видео о загрязнении окружающей среды.
Чтобы воссоздать атмосферу глобального апокалипсиса, в павильоне киностудии «Ленфильм» построили декорации экологической катастрофы. В течение трех дней участники IOWA вместе с художником-декоратором Ксенией Цель собирали пластиковые бутылки и жестяные банки по друзьям и знакомым. А когда и этого оказалось недостаточно, купили еще 80 килограммов мусора. Все отходы после съемок клипа отсортировали и сдали на переработку.
Режиссером видео стал Владимир Беседин, который уже работал с группой над клипом «Бьет бит». На саму песню Катю Иванчикову вдохновила
— Моя подписчица пропросила подписать петицию о закрытии завода на Байкале, чем вдохновила меня написать песню про людей, в которых я верю. Про людей, которые освещают проблемы, принимают решения, берут на себя ответственность и делают все, чтобы исправить проблему здесь и сейчас — говорит Катя.
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Чтобы воссоздать атмосферу глобального апокалипсиса, в павильоне киностудии «Ленфильм» построили декорации экологической катастрофы. В течение трех дней...
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