Гендиректор минского «Динамо»: «У Вудкрофта контракт на два сезона»

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал, какие перспективы в клубе после неудачного старта у главного тренера Крэйга Вудкрофта, а также заверил, что «Динамо» не прекращает борьбу за плей-офф.



Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Контракт Крэйга Вудкрофта заключен на два сезона, и это сделано не случайно. Мы выстраиваем долговременную стратегию развития «Динамо», которая предполагает кропотливую работу с молодыми белорусскими игроками с прицелом на чемпионат мира 2021 года.

На данный момент в команде собраны 14 хоккеистов 23 лет и моложе. Большинство из них регулярно получают игровую практику на уровне КХЛ, остальные привлекаются к тренировочному процессу основной команды и имеют шансы пробиться через выступления в фарм-клубах. 12 хоккеистов в этом сезоне уже получили возможность дебютировать в Континентальной лиге. Как я не раз уже говорил, это нелегкий путь, но мы должны его пройти, другого варианта, если мы хотим развивать белорусский хоккей, просто нет.

Более того, мы видим, что нам необходимо усиливать работу в этом направлении. Причем в том числе работу клубной структуры. Сейчас предпринимаются конкретные кадровые шаги, чтобы усилить спортивный отдел, его скаутское направление. Мы намерены еще больше вводить в состав новых молодых белорусских игроков, давать им шанс проявить себя на более высоком уровне.

Безусловно, все это не снимает с тренерского штаба турнирные задачи, но иногда и руководству клуба, и болельщикам важно проявить терпение. От зоны плей-офф «Динамо» отделяет восемь очков, пройдена только половина турнирной дистанции. Мы верим, что все еще можно исправить, — сказал Басков в интервью официальному сайту .

Напомним, что вчера «зубры» проиграли 2:7 «Спартаку». Сейчас «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции.